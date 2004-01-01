Philips Sonicare-appen är tillgänglig på de flesta smartphones så länge som operativsystemet (OS) uppfyller minimikraven nedan.

Android: Android 12 och senare

Apple: iOS 17 och senare

Philips Sonicare for Kids-appen är tillgänglig på de flesta smartphones och surfplattor så länge som operativsystemet (OS) uppfyller minimikraven nedan.

Android: Android 8 och senare

Apple: iOS 12 och senare

Enheter som har rotats eller låsts upp stöds inte i någon av apparna. Det gör inte heller Huawei-enheter, oavsett operativsystem.

Du kan ladda ned appen genom att gå till Google Play Butik eller Apple iOS Store.