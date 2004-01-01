0

    Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?

    Publicerad på 19 augusti 2024
    Symbolerna på din elektriska Philips Sonicare-tandborste ger information om tandborstens inställningar och status.

    1. Intensitetsinställningar

    2. SenseIQ (endast för Prestige 9900)

    3. Påminnelse om byte av borsthuvud

    4. Batteriindikator

     

    Batteriindikator

    Den här symbolen tänds när tandborsten har låg batterinivå eller laddas.
    Sonicare-batteriindikator

    Påminnelse om att byta borsthuvud

    Den här symbolen tänds när du behöver byta borsthuvudet. Den kan också blinka om du tycker för hårt (på vissa modeller). 
    Byta ut Sonicare-borsthuvudet

    Intensitetsinställningar

    Antalet linjer eller punkter som tänds avser den valda intensitetsinställningen. Intensitetsinställningen avser hur starkt borsthuvudet vibrerar.
    Sonicare-intensitetsinställningar

    SenseIQ (endast för Prestige 9900)

    SenseIQ-ikonen på handtaget tänds när de smarta funktionerna är aktiva när du borstar. Den tänds även för att bekräfta att inställningarna har aktiverats eller inaktiverats.

    Se användarhandboken för information om symbolerna på din specifika modell. 
    Sonicare SenseIQ

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7106/01 , HX7420/08 , HX7108/04 , HX7421/08 , HX7401/07 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7119/02 , HX7403/05 , HX7101/04 , HX7400/06 , HX9913/18 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/01 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9917/90 , HX9911/84 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/11 , HX9631/16 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9924/43 , HX9954/53 , HX9944/03 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

