Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?

Symbolerna på din elektriska Philips Sonicare-tandborste ger information om tandborstens inställningar och status.



1. Intensitetsinställningar



2. SenseIQ (endast för Prestige 9900)



3. Påminnelse om byte av borsthuvud



4. Batteriindikator





Batteriindikator Den här symbolen tänds när tandborsten har låg batterinivå eller laddas.

Påminnelse om att byta borsthuvud Den här symbolen tänds när du behöver byta borsthuvudet. Den kan också blinka om du tycker för hårt (på vissa modeller).

Intensitetsinställningar Antalet linjer eller punkter som tänds avser den valda intensitetsinställningen. Intensitetsinställningen avser hur starkt borsthuvudet vibrerar.