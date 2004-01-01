Symbolerna på din elektriska Philips Sonicare-tandborste ger information om tandborstens inställningar och status.
1. Intensitetsinställningar
2. SenseIQ (endast för Prestige 9900)
3. Påminnelse om byte av borsthuvud
4. Batteriindikator
Vad betyder symbolerna på min Sonicare-tandborste?
Publicerad på 19 augusti 2024
Batteriindikator
Den här symbolen tänds när tandborsten har låg batterinivå eller laddas.
Påminnelse om att byta borsthuvud
Den här symbolen tänds när du behöver byta borsthuvudet. Den kan också blinka om du tycker för hårt (på vissa modeller).
Intensitetsinställningar
Antalet linjer eller punkter som tänds avser den valda intensitetsinställningen. Intensitetsinställningen avser hur starkt borsthuvudet vibrerar.
SenseIQ (endast för Prestige 9900)
SenseIQ-ikonen på handtaget tänds när de smarta funktionerna är aktiva när du borstar. Den tänds även för att bekräfta att inställningarna har aktiverats eller inaktiverats.
Se användarhandboken för information om symbolerna på din specifika modell.
