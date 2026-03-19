Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?
Ändra intensiteten på Sonicare Prestige 9900
Din tandborste är inställd på hög intensitet som standard. Detta är den tredje och största av de tre indikatorlamporna.
Den mellersta indikatorlampan är för medelhög intensitet.
Den nedre indikatorlampan är för låg intensitet.
Du kan ändra inställningen under borstningscykeln genom att trycka på intensitetsindikatorlamporna eller i Sonicare-appen.
Ändra intensiteten på DiamondClean Smart
Ändra intensiteten med strömknappen
Ändra intensiteten på FlexCare Platinum
Ändra intensiteten i Sonicare-appen (endast Prestige)
Du kan även ändra intensiteten på din Sonicare Prestige-tandborste i Sonicare-appen. Så här gör du:
Öppna Sonicare-appen.
På skärmen för förborstningen trycker du på knappen ^ för att expandera tandborstinställningarna: Tryck på låg, medel eller hög intensitet på den övre halvan av skärmen.
En bockmarkering visas på uppdateringsskärmen. Den anger att intensiteten har ändrats. Den visas även på handtaget.
Tryck på pilen < för att börja borsta med den nya intensiteten.