Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Hur ändrar jag intensitetsinställningarna på min Sonicare-tandborste?

    Publicerad på 19 March 2026
    Du kan ändra intensiteten på Sonicare-tandborsten på handtaget eller via appen. Se olika sätt att ändra intensiteten på Sonicare-tandborsten nedan.  

    Ändra intensiteten på Sonicare Prestige 9900

    Din tandborste är inställd på hög intensitet som standard. Detta är den tredje och största av de tre indikatorlamporna.  

    • Den mellersta indikatorlampan är för medelhög intensitet.  

    • Den nedre indikatorlampan är för låg intensitet. 

    Du kan ändra inställningen under borstningscykeln genom att trycka på intensitetsindikatorlamporna eller i Sonicare-appen.

    Ändra intensiteten på DiamondClean Smart

    Du kan välja mellan tre olika intensitetsnivåer: låg, medel och hög. Intensiteten väljs automatiskt baserat på det borsthuvud du ansluter. Du kan ändra intensiteten medan du borstar genom att trycka på knappen för läge/intensitet. Den här funktionen kan inte justeras om handtaget är pausat eller avstängt. 

    Ändra intensiteten med strömknappen

    Vissa Sonicare-tandborstar har intensitetsalternativ men har inga LED-lampor. Med de här modellerna kan du ändra intensiteten genom att trycka på strömknappen när enheten används.

    Ändra intensiteten på FlexCare Platinum

    Du kan välja mellan tre olika intensitetsnivåer: låg, medel och hög. Tryck på knappen + för att höja intensitetsnivån. Tryck på knappen − för att sänka intensitetsnivån. Du kan göra detta när som helst under borstningscykeln. 

    Ändra intensiteten i Sonicare-appen (endast Prestige)

    Du kan även ändra intensiteten på din Sonicare Prestige-tandborste i Sonicare-appen. Så här gör du: 

    1. Öppna Sonicare-appen. 

    1. På skärmen för förborstningen trycker du på knappen ^ för att expandera tandborstinställningarna: Tryck på låg, medel eller hög intensitet på den övre halvan av skärmen. 

    1. En bockmarkering visas på uppdateringsskärmen. Den anger att intensiteten har ändrats. Den visas även på handtaget. 

    1. Tryck på pilen < för att börja borsta med den nya intensiteten. 

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7106/01 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7420/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX7429/02 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX9918/89 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX9992/31 , CP0557/01 , CP0471/01 , CP0556/01 , CP1718/01 , CP1716/01 , CP1715/01 , CP1717/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9911/79 , HX9914/57 , HX9992/45 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , CP1208/01 , HX9631/17 , HX9631/18 , HX9944/13 , COP2014/01 , COP2015/01 , COP2013/01 , HX9914/55 , HX9914/54 , HX9911/09 , HX9914/61 , HX9914/63 , HX9914/62 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/39 , HX9911/63 , CP1207/01 , CP1209/01 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9924/43 , CP0555/01 , HX9392/39 , HX9331/32 , HX9351/52 , HX9363/63 , HX9393/93 , HX9351/53 , HX9331/33 , HX9353/56 , HX9393/93R1 , HX9954/53 , HX9944/03 , CP0473/01 , CP0474/01 , HX9192/01 , HX9312/04 , HX9342/09 , HX9372/04 , HX9142/31 , HX6631/41 , CP0546/01 , HX9362/67 , HX9333/07 , CP0472/01 , CP0467/01 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9342/02 , HX9322/12 , HX9382/04 , HX9332/04 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.