Din tandborste är inställd på hög intensitet som standard. Detta är den tredje och största av de tre indikatorlamporna.

Den mellersta indikatorlampan är för medelhög intensitet.

Den nedre indikatorlampan är för låg intensitet.

Du kan ändra inställningen under borstningscykeln genom att trycka på intensitetsindikatorlamporna eller i Sonicare-appen.