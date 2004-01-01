    Hur aktiverar och inaktiverar jag trycksensorn på min Sonicare?

    Publicerad på 23 augusti 2024

    Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.

    Sonicare-tandborsten mäter det tryck du applicerar när du borstar för att skydda tandkött och tänder. Om du trycker för hårt ändrar handtaget vibrationerna. Du kan aktivera och inaktivera den här funktionen genom att följa instruktionerna nedan.
    1. Placera tandborsten på laddaren.
    2. Håll knappen för läge/intensitet intryckt och tryck på strömknappen två gånger medan enheten är ansluten till en laddare. Handtaget piper två gånger för att bekräfta att funktionen är aktiverad.
    3. Inaktivera trycksensorn genom att hålla knappen för läge/intensitet intryckt och trycka på strömknappen två gånger medan enheten är ansluten till en laddare. Handtaget piper en gång för att bekräfta att funktionen är inaktiverad.

    DiamondClean-tandborstar

    DiamondClean Smart-tandborstar skiljer sig något från ovanstående metod.

    1. Håll knappen för läge/intensitet intryckt (den nedre knappen).
    2. Tryck på strömknappen (den övre knappen) två gånger samtidigt som du håller knappen för läge/intensitet intryckt.
    3. Släpp knappen för läge/intensitet. Funktionen har aktiverats om batteriindikatorn på tandborstens basdel blinkar två gånger och du hör två pip. Om du upprepar processen för att inaktivera funktionen blinkar batteriindikatorn en gång och piper en gång.

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7106/01 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7423/08 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX7408/02 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7403/01 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , CP1922/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX3673/14 , HX3671/11 , HX3675/15 , HX3675/13 , HX3673/13 , HX3673/11 , HX3671/14 , HX3671/13 , HX9911/79 , HX6870/53 , HX9914/57 , HX6803/04 , HX6850/57 , HX6857/34 , HX9992/45 , HX6800/87 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9992/43 , HX9992/44 , CP1208/01 , HX6483/52 , HX9944/13 , HX6848/98 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9911/09 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/53 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , CP1209/01 , CP1207/01 , HX6481/50 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX6856/29 , HX9601/03 , HX9641/01 , HX9601/02 , HX9611/19 , HX6800/44 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6830/44 , HX6837/24 , HX6806/04 , HX6802/04 , HX6851/34 , HX6851/53 , HX6807/35 , HX6857/28 , HX6800/63 , HX6800/35 , HX6800/04 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6830/53 , HX6806/03 , CP0754/01 , CP0755/01 , HX6859/29 , HX6871/47 , HX6850/47 , HX6877/34 , HX6877/28 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX9142/31 , HX9182/10 , HX9142/10 , HX9112/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

