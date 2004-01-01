Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.
Sonicare-tandborsten mäter det tryck du applicerar när du borstar för att skydda tandkött och tänder. Om du trycker för hårt ändrar handtaget vibrationerna. Du kan aktivera och inaktivera den här funktionen genom att följa instruktionerna nedan.
- Placera tandborsten på laddaren.
- Håll knappen för läge/intensitet intryckt och tryck på strömknappen två gånger medan enheten är ansluten till en laddare. Handtaget piper två gånger för att bekräfta att funktionen är aktiverad.
- Inaktivera trycksensorn genom att hålla knappen för läge/intensitet intryckt och trycka på strömknappen två gånger medan enheten är ansluten till en laddare. Handtaget piper en gång för att bekräfta att funktionen är inaktiverad.