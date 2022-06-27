Behandla varannan vecka under de första fyra behandlingarna (jämfört med varje vecka med andra varumärken) och gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultatet.
Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.
Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.
Specialdesignade tillbehör följer kroppens konturer perfekt och aktiverar automatiskt de mest effektiva programmen för varje kroppsdel när de ansluts. Ansikte: platt design och litet fönster med UV-filter. Kropp: svängt inåt med ett stort fönster. Bikiniområde och armhålor: svängt utåt för svåråtkomliga ställen.
Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv användning hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetssalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.
Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.
IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till mörkbrun (I–V).
