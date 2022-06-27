Söktermer

    Philips Lumea IPL Prestige-enhet
    Lumea IPL 8000 Series IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

    Skräddarsydd för dig med SenseIQ

    Njut av 18 månaders hårfri och len hud*

    Få en snabb och anpassad behandling med vår Lumea IPL 8000 Series. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och Lumea IPL-app för att få len hud länge.

    Spara tid och arbete

    Endast två gånger i månaden

    Behandla varannan vecka under de första fyra behandlingarna (jämfört med varje vecka med andra varumärken) och gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultatet.

    Skonsam och bekväm

    Med SenseIQ-teknik

    Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

    Extra smidighet och flexibilitet

    Extra lång sladd

    Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

    Komplett lösning för ansikte och kropp med fyra smarta tillbehör

    Specialdesignade tillbehör följer kroppens konturer perfekt och aktiverar automatiskt de mest effektiva programmen för varje kroppsdel när de ansluts. Ansikte: platt design och litet fönster med UV-filter. Kropp: svängt inåt med ett stort fönster. Bikiniområde och armhålor: svängt utåt för svåråtkomliga ställen.

    Utvecklad i samarbete med dermatologer för att vara enkel och effektiv

    Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv användning hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetssalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.

    Optimera din rutin med Philips Lumea IPL-appen

    Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.

    Lämpar sig för de flesta hudtoner och hårfärger

    IPL behöver ha kontrast mellan pigmentet i hårfärgen och pigmentet i hudtonen, och därför fungerar det på naturligt mörkblont, brunt och svart hår och på hudtoner som sträcker sig från ljus till mörkbrun (I–V).

    Vid vilken ålder kan jag använda Philips Lumea?

    Vad skiljer Philips Lumea-tillbehören åt?

    Kan jag använda Philips Lumea i bikiniområdet?

    Varför blir min Philips Lumea varm under användning?

    Kan jag använda Philips Lumea om jag är gravid eller ammar?

    Varför finns det en luftbubbla på glaset på Philips Lumea?

    Är Philips Lumea lämplig för alla hudtoner och hårfärger?

    Kan Philips Lumea användas även av män?

    Varför saknas ett glas i Philips Lumea-tillbehöret?

    Hur rengör jag min Philips Lumea?

    Varför måste jag ta bort hår före en behandling med Philips Lumea?

    Hur ofta ska jag använda Philips Lumea?

    Hur väljer jag den Philips Lumea-ljusintensitet som är bäst för mig?

    Hur förbereder jag mig för en behandling med Philips Lumea?

    Får jag bättre resultat om jag använder Philips Lumea oftare?

    Är blinkningarna i Philips Lumea säkra för ögonen?

    Finns det några biverkningar när man använder Philips Lumea?

    Hur får jag önskat resultat med Philips Lumea?

    Lumea IPL 8000 Series
    Lumea IPL 8000 Series
    Friskrivningar

    * Efter 3 behandlingar. Medianresultat 86 % minskning av hårväxten på underbenen 18 månader efter behandlingsstart.
    * Medelresultat efter 12 hårbehandlingar: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna
    ** När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti

