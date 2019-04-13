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Utgått

7800 seriesTunn Android LED-TV med 4K UHD

49PUS7803/12

4

| (137) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

4K UHD Ultratunn LED Android-TV

Elegant design av äkta material. Upplev imponerande upplösning på 4K på den ultratunna Philips 7800. Streama dina favoritserier i förbättrad bildkvalitet tack vare P5-bildprocessorn.

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99,91 % av dem som provar Ambilight TV vill aldrig lämna tillbaka den. 1

med Ambilight

4K UHD Ultratunn LED Android-TV

  • 123 cm (49 tum) Ambilight-TV

  • 1700 Picture Performance Index

  • HDR Plus

  • P5 Perfect Picture Engine

Micro Dimming Pro för suverän kontrast

Micro Dimming Pro för suverän kontrast

Micro Dimming Pro optimerar kontrasten på TV:n utifrån ljusförhållandena i rummet. En ljussensor och speciell programvara analyserar bilden i 6 400 olika zoner så att du får otroligt hög kontrast och bildkvalitet för en riktigt verklighetstrogen visning. Dag som natt.

Kraftfull ljudbearbetning ger kompromisslös ljudkvalitet

En vindpust, ett löv som tar i marken, ljudet av bildäck på en väg när det stormar – det är de små detaljerna som ger bilden liv. Philips ljudbearbetning samordnar alla små detaljer och ger kompromisslös ljudkvalitet. Hör allting på det sätt regissören avsåg med ljudmixning av studiokvalitet som hanterar ljudkällan, och vid behov förbättrar den. Djup bas, tydlig dialog och enastående precision är bara början.

Frigör kraften i Quad Core och Android TV

Frigör kraften i Quad Core och Android TV

Philips Quad Core-processor möter kraften i Android och ger en spännande spelupplevelse. Med Android TV på TV:n navigerar du bland innehåll, startar appar och spelar upp videor på ett sätt som är snabbt, intuitivt och kul.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

137

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

13/04/2019

Sverige

Sverige

Oslagbart pris per tum och bild.

Så supernöjd. Satt innan med en 42". Så den nya kändes lite stor i början, men man vänjer sig. Bilden är kanon och ljudet duger gott och väl till mig i alla fall. Ambilighten förhöjer tittandet till en ny nivå. Det enda jag ångrar är att jag inte köpt TVn tidigare. Jo en sak till TVn är tung, Philips uppgivna vikt stämmer inte. Med embalage vägde TVn in på 61kg enligt post nord.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7800 series 75PUS7803 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7800 series 75PUS7803 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

02/11/2018

Sverige

Sverige

Häftigt med Ambilight!

Vi har haft tvn ett tag nu och är jättenöjda med den! Den fungerar super för oss och SÅ smidigt med apparna för bl a Netflix och Viaplay! Ambilight tycker vi är super! Det får det att se ut som att tvn är minst 80 tum! :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7800 series 65PUS7803 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7800 series 65PUS7803 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

23/08/2018

Sverige

Sverige

Superbra och riktigt snygg tv!

Kanonbra bild, över förväntan! Trodde faktiskt inte att en 65” TV kunde leverera sådan skärpa! Till en början lite ovant med ljuset bakom men efter bara en dags tittande så började man verkligen tycka om det och nu vill man faktiskt inte vara utan det! Det ger hela tv-upplevelsen ett väldigt lyft! Ljuden är makalöst bra måste jag säga! Här behövs inga extra högtalare/sorroundljud! I sin helhet en mycket fin och bra tv - helt klart prisvärd då man får mycket tv för pengarna!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7800 series 65PUS7803 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7800 series 65PUS7803 Tunn Android LED-TV med 4K UHD

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning. 

  1. EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.

  2. Erbjudanden via Android-appen varierar beroende på land. Mer information hittar du i din lokala Google Play Store.

  3. Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

  4. TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

  5. Philips TV Remote-appen och tillhörande funktioner skiljer sig mellan olika TV-modeller, operatörer och länder, samt mellan olika smarta enheter och operativsystem. Du hittar mer information på www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Smart TV-apparna som erbjuds varierar mellan olika TV-modeller och länder. Du hittar mer information på www.philips.com/smarttv.

  7. USB-inspelning gäller endast för digitalkanaler, och inspelning kan begränsas av kopieringsskydd (CI+). Lands- och kanalrestriktioner kan gälla.

  8. Observera att dina Amazon-appar kanske inte alltid finns att tillgå i ditt land.

  9. Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

  10. Inbyggd Google Assistant kommer som en programvaruuppdatering för Android TV-apparater 2018.

  11. Molnspelerbjudanden beror på spelleverantörer.

  12. Dess funktioner kan användas med ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter. Du kan läsa mer på produktsidorna för ChromeCast inbyggda appar och smarta enheter.

  13. (Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.