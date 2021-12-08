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Utgått
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49PUS7803/12
Utgått
Snabbstartguide
Lokaliserad kommersiell broschyr
Vad gör jag om en app på en Philips-TV inte fungerar?
Så här installerar du om kanaler på Philips-TV:n [DVB-C och DVB-T] (kabel, antenn)
Vad kan göra om LED-lampan blinkar i ett repeterande mönster?
Vad ska jag göra om TV-apparaten inte startar?
Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?
Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran?
Vad gör man när man har svårt att upprätta en trådlös anslutning?
Ändra ordning på kanalerna på Philips TV (TPM17.1)
Hur uppdaterar jag TV:ns programvara via internet?
Hur använder jag Google Play Store på en Android-TV?
(VIDEO) Hur du ansluter din Philips TV till WiFi
(VIDEO) Hur du delar app innehåll till din Philips TV genom Google Cast
(VIDEO) Hur du uppdaterar fjärrkontrollens programvara
(VIDEO) Hur du sorterar kanaler i din nya Philips TV
(VIDEO) Hur du installerar kanaler på din Philips TV
(VIDEO) Hur du snabbt justerar bildinställningarna på din Philips TV?
(VIDEO) Hur du uppdaterar mjukvaran på din Philips TV (via internet)
(VIDEO) Hur du installerar din nya Philips TV
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten