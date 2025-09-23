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Bodygroom series 5000 BG5020/15 Showerproof body groomer
Utgått
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BG5021/16
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Alla (8)
Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
USB-kabel
Rengöringsspray för rakhuvuden
Extra skärbladshuvud
Bodygroom Series 3000 & 5000Kroppskam 5 mm
Bodygroom series 3000 & 50007 mm kroppskam
Bodygroom series 3000/5000Tillbehör för rakning av ryggen
HQ87 USB-väggadapter
ShaversRengöringsborste
Bodygroom replacement foilExtra skärblad
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min hårtrimmer/hårklippare från Philips fungerar inte
Min hud är irriterad efter att jag använt Philips-trimmern
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
Jag hittar inte USB-adaptern/-laddaren till min Philips-produkt