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Utgått
Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten har 2 borsthuvudstorlekar, som är särskilt utformade för att rengöra varsamt och skydda tänder i olika utvecklingsstadier
Med det stabila handtaget kan barnen själva både ställa ifrån sig den och när den ligger ned är det lätt att ta på tandkrämen.
Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta tänderna både på egen hand och tillsammans med föräldrarna
4.2
av 5
17
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Pikul
17/08/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
kc75
17/08/2018
United Kingdom
Very good
[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush
Schmelzi
12/01/2018
Deutschland
Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel
Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste