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  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
  • Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand

Utgått

Philips Sonicare For KidsLaddningsbar sonisk tandborste

HX6381/02

4.2
| (17) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand
En borste som hjälper växande leenden
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Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand

Åldersanpassade borsthuvuden för att skydda barnens tänder

Åldersanpassade borsthuvuden för att skydda barnens tänder

Den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten har 2 borsthuvudstorlekar, som är särskilt utformade för att rengöra varsamt och skydda tänder i olika utvecklingsstadier

Stabil form

Stabil form

Med det stabila handtaget kan barnen själva både ställa ifrån sig den och när den ligger ned är det lätt att ta på tandkrämen.

Design med flera grepp för föräldrar och barn

Design med flera grepp för föräldrar och barn

Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta tänderna både på egen hand och tillsammans med föräldrarna

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

17

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

2

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

17/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good

[Employee of philipsglobal] My daughter special need she just start use it love it x

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/02 Sonic electric toothbrush

12/01/2018

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen für kleine Putzmuffel

Das Produkt kam gut verpackt an und lag unterm Weihnachtsbaum. Die verschiedenen Designs haben unser Kind sehr begeistert und schnell war eins gefunden, dass den Putzalltag versüßt. Unser Kind kann die Zahnbürste selbstständig bedienen vom Auftragen der Zahnpasta (Wegrollschutz) bis hin zur Durchführung dank aktustischer Signale. Dennoch sollte man immer nachkontrollieren. Eine gute Investition in die Zahngesundheit.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för For Kids HX6381/07 Elektrische Schallzahnbürste

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