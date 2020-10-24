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Philips Sonicare For Kids Laddningsbar sonisk tandborste
Utgått
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HX6381/02
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I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Vad visar batteristatuslamporna på min Sonicare-tandborste?
Varför behöver min Philips Sonicare-app ha behörigheter
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Philips SonicareLaddningsenhet
For KidsKompakta soniska tandborsthuvuden
Philips SonicareResefodral av plast
For KidsSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
Min Sonicare-tandborste laddas inte