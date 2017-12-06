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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
3 lägen
Två borsthuvuden
UV-rengörare för borsthuvuden
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.
Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.
4.2
av 5
419
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Lovelyshan
06/12/2017
Sverige
Nice Design, convenient travel box
The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Giotto
08/12/2010
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste
JOHN123POP
09/09/2019
United Kingdom
EXCELLENT
I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
E-coli, s. mutans och herpes simplex