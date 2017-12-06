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  • Avancerad rengöring
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  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring

Utgått

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandborste

HX6932/10

4.2
| (419) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Avancerad rengöring
Innovativ teknik ger bättre resultat. Nu finns det en garanterad väg till bättre munhälsa. Det är den nya elektriska Philips Sonicare FlexCare-tandborsten som kan anpassas efter dina tandvårdsbehov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Tandborste för skonsam rengöring av tänder och tandkött

Avancerad rengöring

  • 3 lägen

  • Två borsthuvuden

  • UV-rengörare för borsthuvuden

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

419

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

06/12/2017

Sverige

Sverige

Nice Design, convenient travel box

The product is really good and quite convenient for travel to be used. recommended!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

08/12/2010

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonisk eltandborste

09/09/2019

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT

I have used a Philips electric toothbrush for 2 or 3 years and just replaced with two new electric toothbrushes, highly recommended, I am REALLY PLEASED WITH MY PURCHACE.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/10 Sonic electric toothbrush

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. E-coli, s. mutans och herpes simplex