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Philips Sonicare FlexCare Sonisk eltandborste
Utgått
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HX6932/10
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I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?
ProResults gum healthSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Philips SonicareLaddningsenhet
UV SanitizerUV-rengörare
Philips SonicareResefodral av plast
ProResultsSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
S SensitiveSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Borsthuvudet är svårt att sätta fast eller ta bort.
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste laddas inte
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
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