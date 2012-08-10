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Utgått

Philips AventEnkel elektronisk bröstpump

SCF292/13

4.5
| (29) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten
Utformad för komfort
Vår unika BPA-fria ute i farten-pump har ett elektroniskt minne som ger dig kontrollen genom att lära sig och ta efter din personliga pumprytm.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Inspirerad av naturen

Utformad för komfort

  • Paket för dig som är ute och rör på dig

Med isolerad resväska och kylklampar

Med isolerad resväska och kylklampar

Allt du behöver för att bibehålla mjölktillgången och pumpa ut och förvara bröstmjölken när du är borta från barnet.

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Skonsamt vakuum imiterar barnets amningsrörelser för ett jämnt mjölkflöde

Det skonsamma vakuumet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

29

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

3
2

10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 