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Utgått
Paket för dig som är ute och rör på dig
Allt du behöver för att bibehålla mjölktillgången och pumpa ut och förvara bröstmjölken när du är borta från barnet.
På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.
Det skonsamma vakuumet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.
4.5
av 5
29
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF292/01 Single electronic breast pump
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.