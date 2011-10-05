Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Det skonsamma vakuumet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.
På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.
Tryck på en knapp, och det elektroniska minnet lär sig och tar efter din personliga pumprytm.
4.2
av 5
18
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Yani
08/03/2018
España
Muy practico un tamaño perfecto
Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Extractor de leche individual
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Extractor de leche individual
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.