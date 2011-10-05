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Utgått

Philips AventEnkel elektronisk bröstpump

SCF302/01

4.2
| (18) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Utformad för komfort
Den unika BPA-fria manuella Philips Avent-bröstpumpen SCF302/01 ger förbättrad effektivitet, och kliniska studier visar att den pumpar ut mer mjölk än sjukhusklassade dubbla elektriska pumpar*.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bröstpump inspirerad av naturen

Utformad för komfort

Skonsamt vakuum imiterar barnets amningsrörelser för ett jämnt mjölkflöde

Det skonsamma vakuumet imiterar barnets amningsrörelser för att skapa ett jämnt mjölkflöde som kräver mindre pumpning.

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

Mjuka massagekuddar som efterliknar barnets sätt att amma

På Philips Avent-bröstpump rör sig patenterade massagekuddar försiktigt inåt och utåt och imiterar barnets amningsteknik och är avsedda att stimulera snabb och naturlig utdrivning av mjölk.

Lär sig och fortsätter med din pumprytm

Lär sig och fortsätter med din pumprytm

Tryck på en knapp, och det elektroniska minnet lär sig och tar efter din personliga pumprytm.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

18

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

2
1

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Extractor de leche individual

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF302/01 Extractor de leche individual

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 