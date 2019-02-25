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  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
  • Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst

Utgått

Philips AventEnkel elektrisk bröstpump

SCF332/31

4.6
| (94) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst
Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet. Använd vår tysta pump när som helst, var som helst, till och med med batterier. Den är enkel att montera, anpassa, använda och rengöra
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Enkel elektrisk bröstpump med massagekudde

Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst

  • Pumpa när som helst, var som helst

  • Innehåller en mjuk massagekudde

  • Natural-flaska och napp

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.

Välj den inställning som är effektiv och bekväm för dig

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan mellan tre pumpinställningar så att mjölken flödar bekvämt för dig.

Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor

Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor

Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

94

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

25/02/2019

Sverige

Sverige

Grymt bra bröstpump

Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

20/06/2018

Sverige

Sverige

Användarvänlig bröstpump

Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

18/06/2018

Sverige

Sverige

Grym bröstpump!

Skön mot bröstet, låter inte allt för mycket, enkel att använda och stt rengöra. Fick ut betydligt mycket mer med denna än med min handpump! Så bra att man man pumpa kopplad till väggen men också utan om man är på språng! Fin design, gör inte mycket om den ligger framme liksom :) jag rekomenderar den starkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Kliniskt dokumenterad komfort: I ett test som utfördes på 110 mammor i USA, Storbritannien, Kina och Ryssland i mars 2016 gav mammor i genomsnitt 8,6 av 10 poäng till Philips Avent för dess prestanda och komfort.

  2. Mer mjölk: Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan stressnivå och mjölkproduktion. Se www.philips.com/AVENT

  3. BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011