Bekvämare och ger mer mjölk* när som helst, var som helst

Sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt medan vår mjuka massagekudde försiktigt stimulerar mjölkflödet. Använd vår tysta pump när som helst, var som helst, till och med med batterier. Den är enkel att montera, anpassa, använda och rengöra