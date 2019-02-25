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Utgått
Pumpa när som helst, var som helst
Innehåller en mjuk massagekudde
Natural-flaska och napp
Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.
När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan mellan tre pumpinställningar så att mjölken flödar bekvämt för dig.
Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
4.6
av 5
94
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
AlexS
25/02/2019
Sverige
Grymt bra bröstpump
Har använt denna pump nu i 1 månad och är väldigt nöjd! Hade en konkurrent produkt med min första son men tycker denna är mer effektiv och gillar utformningen bättre på denna. Tycker även denna är bekvämare att använda. Känns kraftfullare på ngt sätt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Loi91
20/06/2018
Sverige
Användarvänlig bröstpump
Mycket smidig och användarvänlig bröstpump. Upplevde den tystlåten och smidig att rengöra och ta hand om. Smidig att sätta ihop första gången med hjälp av enkla instruktioner. Mjuk för bröstet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Rebeqq
18/06/2018
Sverige
Grym bröstpump!
Skön mot bröstet, låter inte allt för mycket, enkel att använda och stt rengöra. Fick ut betydligt mycket mer med denna än med min handpump! Så bra att man man pumpa kopplad till väggen men också utan om man är på språng! Fin design, gör inte mycket om den ligger framme liksom :) jag rekomenderar den starkt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/31 Enkel elektrisk bröstpump
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Kliniskt dokumenterad komfort: I ett test som utfördes på 110 mammor i USA, Storbritannien, Kina och Ryssland i mars 2016 gav mammor i genomsnitt 8,6 av 10 poäng till Philips Avent för dess prestanda och komfort.
Mer mjölk: Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan stressnivå och mjölkproduktion. Se www.philips.com/AVENT
BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011