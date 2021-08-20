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Utgått
SH70/50
Har utgått ur sortimentet
Köp SH71 i stället
De extra SH70-rakhuvudena är kompatibla med rakapparaterna i 7000-serien (S7XXX) och Star Wars-rakapparaten SW7700.
De nydesignade bladen rakar håret i den bästa riktningen och minskar därmed irritation som orsakas av ryck och drag.
Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår elektriska rakapparat lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge ett lent och slätt resultat.
3.1
av 5
77
Recensioner
20/08/2021
United Kingdom
Great product Phillips 7000 series
Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product
Fördelar
Quick recharge fits nicely in the hand
Nackdelar
You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH70/70 Shaving unit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH70/70 Shaving unit
Eddie57
10/12/2017
United Kingdom
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads
TweedleD
10/12/2017
United Kingdom
Verifierad köpare
This product is ideal.
They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads