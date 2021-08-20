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Utgått

Rakhuvuden

SH70/50

3.1
| (77) Recensioner
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På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med rakapparaten i 7000-serien.
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Extra rakhuvud för rakapparater i 7000-serien

Extra rakhuvud för rakapparater i 7000-serien

De extra SH70-rakhuvudena är kompatibla med rakapparaterna i 7000-serien (S7XXX) och Star Wars-rakapparaten SW7700.

GentleTrack-blad ger en nära, hudvänlig rakning

GentleTrack-blad ger en nära, hudvänlig rakning

De nydesignade bladen rakar håret i den bästa riktningen och minskar därmed irritation som orsakas av ryck och drag.

Super Lift & Cut-rakapparaten för en behagligt nära rakning

Super Lift & Cut-rakapparaten för en behagligt nära rakning

Systemet med dubbla blad som är inbyggt i vår elektriska rakapparat lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån för att ge ett lent och slätt resultat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

77

Recensioner

20/08/2021

United Kingdom

United Kingdom

Great product Phillips 7000 series

Hi brought my Philips 7000 series wet and dry Electric razor in January, i’m very pleased with it it’s very durable, it gives me this closest shave I’ve ever had with an electric razor, overall I’m very happy with this product

Fördelar

Quick recharge fits nicely in the hand

Nackdelar

You need a cleaning station, as washing under the tap is not that good

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH70/70 Shaving unit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH70/70 Shaving unit

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads

10/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

This product is ideal.

They say that you never miss a well until it's dry, but in this case you don't realise how progressively blunt you're shaving heads have become until you change them. Wow... what a difference. A little bit of an expensive lay-out, but when you think what they do and that they will be doing a good job for at least a couple of years, well worth it in the long run

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH70/50 Shaving heads

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