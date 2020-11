Djup men skonsam rengöring för bättre munhälsa

Med 31 000 borsttag per minut ger Philips Sonicare FlexCare Platinum Connected överlägsen rengöring som du både ser och känner. Det unika med Sonicares teknologi är att den når även mellan tänderna och in under tandköttskanten, de högfrekvent svepande rörelserna pressar vattnet och tandkräm in mellan tänderna vilket ger dig både effektiv rengöring och friskare tandkött. Eftersom FlexCare Platinum Connected-borsten varsamt masserar tandköttet stimulerar den även blodcirkulationen och hjälper till att få bort plack. Du får en kraftfull men ändå skonsam rengöring som ger kliniskt bevisade resultat.