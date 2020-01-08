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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
2 lägen och 1 borsthuvud
3 veckors batteritid
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.
Timer med 30-sekundersintervall anger när du är klar med varje fjärdedel av munnen ger en mer konsekvent rengöring i hela munnen
4.2
av 5
723
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Hanba
08/01/2020
Sverige
Verifierad köpare
Bästa tandborsten hittills.
Den arbetar så det sjunger i huvudet. Batteritiden är fantstisk.Det syns skillnad i renhet. Och känns.
Fördelar
Som ovan
Nackdelar
Lite högt ljud.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Miamaria
08/02/2019
Sverige
Jättenöjd!
Jag är jättenöjd med min nya tandborste. Det känns verkligen hur rena mina tänder blir.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna
mowitt
28/08/2018
Danmark
Super el-tandbørste.
Meget bedre end andre tandbørster jeg har prøvet. Skånsom mod tandkød og meget effektiv. Minus: dyre børster.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)