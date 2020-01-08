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  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
  • Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!

Utgått

Philips Sonicare HealthyWhiteTar effektivt bort fläckar på tänderna

HX6711/02

4.2
| (723) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!
Healthy White är den perfekta eltandborsten för dig som vill fokusera på att uppnå och behålla vita tänder. Vår soniska teknologi polerar bort fläckar och missfärgningar på tänderna redan efter 2 veckors bruk. Dessutom finns olika program (Clean och White) vilket gör att du kan skräddarsy din borstning utifrån ditt behov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Den ultimata tandborsten för vitare tänder

Healthy White för vitare tänder utan missfärgningar!

  • 2 lägen och 1 borsthuvud

  • 3 veckors batteritid

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning

Quadpacer-timer med intervall uppmuntrar till noggrann borstning

Timer med 30-sekundersintervall anger när du är klar med varje fjärdedel av munnen ger en mer konsekvent rengöring i hela munnen

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

723

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

08/01/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bästa tandborsten hittills.

Den arbetar så det sjunger i huvudet. Batteritiden är fantstisk.Det syns skillnad i renhet. Och känns.

Fördelar

Som ovan

Nackdelar

Lite högt ljud.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

08/02/2019

Sverige

Sverige

Jättenöjd!

Jag är jättenöjd med min nya tandborste. Det känns verkligen hur rena mina tänder blir.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Tar effektivt bort fläckar på tänderna

28/08/2018

Danmark

Danmark

Super el-tandbørste.

Meget bedre end andre tandbørster jeg har prøvet. Skånsom mod tandkød og meget effektiv. Minus: dyre børster.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6711/02 Sonisk eltandbørste

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)