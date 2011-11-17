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  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder

Utgått

Philips Sonicare HealthyWhiteSonisk eltandborste

HX6731/02

4.2
| (534) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Vita, hälsosammare tänder
Alla älskar ett brett vitt leende. Det är bevisat att den elektriska Sonicare HealthyWhite-tandborsten tar bort vanliga fläckar på bara två veckor om du använder rengörings- och vitläget (Clean & White) regelbundet.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Den ultimata tandborsten för vitare tänder

Vita, hälsosammare tänder

  • 3 lägen

  • 1 borsthuvud

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Rengörings- och vitläget (Clean and White): bevisat effektivt mot fläckar

Rengörings- och vitläget (Clean and White): bevisat effektivt mot fläckar

Två minuter i rengöringsläget (Clean) med ytterligare 30 sekunder i vitläget (White) för att fokusera på de synliga framtänderna. Tar bort fläckar som kaffe, te, tobak och rödvin. Gör tänderna två nyanser vitare på bara två veckor.*

Rengöringsläget (Clean): Standardläge för 2 minuter

För enastående daglig rengöring. Hjälper till att bibehålla blekningsbehandling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

534

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

17/11/2011

Sverige

Sverige

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste

21/06/2018

Danmark

Danmark

Kan anbefales på det varmeste!

Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster

16/02/2010

Danmark

Danmark

det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)

Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)

  2. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar