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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
3 lägen
1 borsthuvud
Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.
Två minuter i rengöringsläget (Clean) med ytterligare 30 sekunder i vitläget (White) för att fokusera på de synliga framtänderna. Tar bort fläckar som kaffe, te, tobak och rödvin. Gör tänderna två nyanser vitare på bara två veckor.*
För enastående daglig rengöring. Hjälper till att bibehålla blekningsbehandling.
4.2
av 5
534
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
lenae
17/11/2011
Sverige
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandborste
Kjepau
21/06/2018
Danmark
Kan anbefales på det varmeste!
Jeg har kun godt at sige om produktet. Design og funktionalitet gør at man får rengjort alle tandflader og mellemrum optimalt. Og så er det imponerende så lang tid den kan holde på en opladning.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6730/33 To soniske eltandbørster
majbritt
16/02/2010
Danmark
det er den bedste tandbørste jeg har prøvet :)
Det er den bedste tandbørste jeg nogensinde har prøvet den lever op til alle krav og er super god Da jeg som ryger får gule tænder men det klarer SONICARE Meget tilfreds kunde super super En fornøjelse at bruge den når man kan se at den virker NU KAN JEG SMILE UDEN AT VÆRER FLOV OVER AT ÅBNE MUNDEN:) KÆMPE KNUS TIL JER SOM HAR OPFUNDET DETTE VIDUNDER...........:).:)
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
Den här recensionen skrevs för HealthyWhite HX6731/02 Sonisk eltandbørste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar