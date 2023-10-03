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Shaver series 1000 Elektrisk rakapparat, 1000-serien
Utgått
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S1232/41
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Vad betyder lamporna på min Philips S1000-, S3000- eller X3000-rakapparat?
Hur får jag bästa möjliga resultat med min Philips-rakapparat?
Vad betyder symbolerna på min Philips-rakapparat?
Kan jag byta ut batteriet i min Philips-rakapparat?
Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?
Shaver series 3000Rakhuvuden
Shaver series 1000Fäste
Shaver series 1000 & X3000Skyddskåpa
Hållare för rakapparat
Rengöringsspray för rakhuvuden
Låsfäste för rakhuvuden
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Nätadapter
ShaversRengöringsborste
Min Philips-rakapparat fungerar inte
Min Philips-rakapparat avger ett högt ljud
Jag får inte något bra resultat med min Philips-rakapparat
Jag upplever hudproblem när jag har använt min Philips-rakapparat
Min Philips-rakapparat läcker vatten
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