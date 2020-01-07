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  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
  • Hjälper dig att amma längre och bekvämt*

Utgått

Philips AventBröstvårtsskydd

SCF153/03

4.5
| (14) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Hjälper dig att amma längre och bekvämt*
Bröstvårtsskydd är utformade för att hjälpa dig att amma när du har problem med bröstvårtorna eller om barnet har svårt att få grepp. Det ultratunna fjärilsformade bröstvårtsskyddet gör det möjligt för barnet att få kontakt med bröstet och ser till att ni knyter an under amningen.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kompatibla produkter
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Bröstpump

SCF395/01

Elektrisk bröstpump

Elektrisk bröstpump

SCF395/31

Enkel elektrisk uppladdningsbar

Enkel elektrisk uppladdningsbar

SCF396/31

Dubbel elektrisk uppladdningsbar

Dubbel elektrisk uppladdningsbar

SCF398/31

Laktator Elektryczny Premium

Laktator Elektryczny Premium
Elektrisk bröstpump

SCF395/11

Lätt för barnet att få grepp och är skonsam mot huden*

Hjälper dig att amma längre och bekvämt*

  • Utformad för att ge hudkontakt

  • Skydda såriga bröstvårtor

  • Medium (21 mm)

  • 2 st

Utformad för att ge hudkontakt med barnet

Utformad för att ge hudkontakt med barnet

Vårt bröstvårtsskydds extra tunna fjärilsform är utformad för hud-mot-hudkontakt för barnet. Tack vare formen är det inte bara näsan som har kontakt med bröstet utan även hakan, vilket gör att barnet kan känna mammans doft och beröring. Placera bara skyddet på bröstvårtans mitt för att se till att barnet får ett ordentligt grepp om hela vårtgården. Nu kan du knyta an till ditt barn samtidigt som du skyddar dina bröstvårtor.

Utformad för att hjälpa barnet att få grepp

Utformad för att hjälpa barnet att få grepp

Vi har utformat våra bröstvårtsskydd för att hjälpa barn som har svårt att få grepp och hjälpa dig att amma längre*. För mammor med plana eller indragna bröstvårtor och barn med dålig sugteknik eller munavvikelser kan bröstvårtsskyddet ge en bröstvårtsform som ger bra grepp och bibehåller bröstvårtans utskjutna läge under barnets matpauser.

Gjorda för känsliga, ömma eller smärtande bröstvårtor

Gjorda för känsliga, ömma eller smärtande bröstvårtor

Bröstvårtsskydd är utformade för att ge behaglig och skonsammare amning för mammor med ömma, spruckna eller smärtande bröstvårtor. De kan hjälpa till att minska friktion samt att bröstvårtorna tänjs ut vid amning, så att du kan amma barnet på ett behagligt sätt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

14

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Fördelar

Work as intended, no pain!

Nackdelar

Found it a bit fiddly at first.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Fördelar

Nothing koi

Nackdelar

Nothing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. vid plana eller indragna, ömma och känsliga, spruckna, smärtsam bröstvårtor, och för vissa barn som har svårt att få grepp

  2. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  3. Det här avsnittet innehåller konsumenters åsikter om produkten. Philips tar avstånd från det innehåll som angetts av konsumenter i det här avsnittet, och eventuell teknisk information och/eller råd om användningen av produkten som ingår i det anses inte vara officiell information från Philips.