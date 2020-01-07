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Utgått
Utformad för att ge hudkontakt
Skydda såriga bröstvårtor
Medium (21 mm)
2 st
Vårt bröstvårtsskydds extra tunna fjärilsform är utformad för hud-mot-hudkontakt för barnet. Tack vare formen är det inte bara näsan som har kontakt med bröstet utan även hakan, vilket gör att barnet kan känna mammans doft och beröring. Placera bara skyddet på bröstvårtans mitt för att se till att barnet får ett ordentligt grepp om hela vårtgården. Nu kan du knyta an till ditt barn samtidigt som du skyddar dina bröstvårtor.
Vi har utformat våra bröstvårtsskydd för att hjälpa barn som har svårt att få grepp och hjälpa dig att amma längre*. För mammor med plana eller indragna bröstvårtor och barn med dålig sugteknik eller munavvikelser kan bröstvårtsskyddet ge en bröstvårtsform som ger bra grepp och bibehåller bröstvårtans utskjutna läge under barnets matpauser.
Bröstvårtsskydd är utformade för att ge behaglig och skonsammare amning för mammor med ömma, spruckna eller smärtande bröstvårtor. De kan hjälpa till att minska friktion samt att bröstvårtorna tänjs ut vid amning, så att du kan amma barnet på ett behagligt sätt.
4.5
av 5
14
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Fördelar
Work as intended, no pain!
Nackdelar
Found it a bit fiddly at first.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Fördelar
Nothing koi
Nackdelar
Nothing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Del av marknadsföring
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF153/03 Nipple Shield
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
vid plana eller indragna, ömma och känsliga, spruckna, smärtsam bröstvårtor, och för vissa barn som har svårt att få grepp
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
Det här avsnittet innehåller konsumenters åsikter om produkten. Philips tar avstånd från det innehåll som angetts av konsumenter i det här avsnittet, och eventuell teknisk information och/eller råd om användningen av produkten som ingår i det anses inte vara officiell information från Philips.