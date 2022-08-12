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Utgått
Dubbel
Premium
Laddningsbart batteri
Timerdisplay
Pumpa ut mer mjölk på kortare tid* med en kudde som stimulerar bröstet så att det pumpar ut mjölk precis som ett barn. Den anpassar sig smidigt från stimuleringsläge till pumpläge och använder rätt suggrepp för maximalt mjölkflöde. Baserat på initieringstidsresultaten för mjölkflödet (tid till mjölutsöndringsreflexen).*
En storlek passar alla. Vi har alla olika storlek och olika form och därför kan silikonkudden varsamt böjas och anpassas till bröstvårtan. Den passar 99,98 % av alla bröstvårtor* (upp till 30 mm).
Känn dig avslappnad när du pumpar ut mjölken tack vare en design som gör att du kan sitta upprätt i stället för att luta dig framåt. Inget behov av att luta sig framåt, kliniskt bevisad bekväm pumpposition* Baserat på kliniska testresultat med 20 deltagare (2019). 90 % av deltagarna anser att pumppositionen är bekväm (enkel elektrisk). 95 % av deltagarna anser att pumppositionen är bekväm (dubbel elektrisk).
4.7
av 5
264
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Samcic
12/08/2022
Sverige
Verifierad köpare
Över förväntan
Funkar utmärkt att pumpa båda, lätt att ställa in styrka och intensitet, lätt att rengöra och sätta ihop, mjukt och skaver inte mot vårtorna.
Fördelar
Lätt att manövrera
Nackdelar
Hade varit bra med en BH till som gör pumpningen handsfree vid dubbelpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF398/11 Elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF398/11 Elektrisk bröstpump
Mor22
03/01/2021
Norge
Lett å bruke
Denne pumpen kan ikke sammenlignes med de jeg tidligere har prøvd. Enkel å bruke, enkel å rengjøre og tømmer brystet fort og effektivt! Jeg er super fornøyd.
Fördelar
Tømmer brystet godt
Nackdelar
Bråker litt
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Gooojaaa
29/12/2020
Norge
Fantastisk pumpe
I samarbeid med Philips har eg fått lov å testet denne brystpumpa. Den kom heim til meg rett før julastriet, og med ein ny baby i hus var det akkurat perfekt, da fekk eg pumpet opp eit lite lager, samtidig tatt presse av det verste. Eg har hatt pumpen i lidt øve 1 mnd, Og er strålende fornøyd. Eg er imponert øver denne pumpa av flere grunner. Den er veldig fin å se på, det er utrolig praktisk at det viser kor lang tid du har holdt på å pumpe, den har en behagelig lyd av seg, den er utrolig lett å demontere og vaske, det samma gjelder montering. Eg har hatt ei pumpa før, den lager mykje meir lyd, og etter å ha pumpet med den kvidde eg meg til neste gang, pga at der ble de tubehagelig, men med Philips sin merker eg ikkje ubehag, det går lett å pumpe fler ganger til dagen Uten å bli sår. Det eneste negative eg kan si om pumpa er prisen, den er høgere i pris enn flere andre på feltet, men man får også det en betaler for. Alt i alt veldig fornøyd!
Fördelar
Utseende, funksjon, lyd, behagelighet
Nackdelar
Pris
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF396/11 Elektrisk brystpumpe
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Baserat på resultaten för mjölkflödesinitieringstid (tid till mjölkutsöndringsreflexen) från en klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019) jämfört med resultaten för tid till mjölkutsöndringsreflexen för en tidigare pumpteknik från Philips från en genomförbarhetsstudie med 9 deltagare (Nederländerna, 2018)
1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukakiska deltagare, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).
Baserat på enkätresultat för 1000 kuddar från klinisk studie med 20 deltagare (Nederländerna, 2019)
BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011