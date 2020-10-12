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Utgått
Mer mjölk på kortare tid
Innehåller en mjuk massagekudde
Resefodral och två flaskor
Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.
När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan mellan tre pumpinställningar så att mjölken flödar bekvämt för dig.
Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
4.1
av 5
23
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Fördelar
Velocidad y comodidad
Nackdelar
Nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Verifierad köpare
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Fördelar
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Tire-lait électrique double
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Tire-lait électrique double
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
83 % av ammande mödrar håller med om att den dubbla elektriska bröstpumpen Philips Avent Comfort är bekväm under användning, enligt oberoende konsumenttest bland 81 mammor i USA under augusti 2012.
Mer mjölk: Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan högre bekvämlighet och ökad mjölkproduktion. Se www.philips.com/AVENT
BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011