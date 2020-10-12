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  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
  • Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*

Utgått

Philips AventDubbel elektrisk bröstpump

SCF334/31

4.1
| (23) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*
Den dubbla Ultra Comfort-bröstpumpen är perfekt om du har bråttom. Pumpa snabbare och sitt bekvämt medan den mjuka massagekudden försiktigt stimulerar mjölkflödet. Pumpen är tyst och enkel att montera, anpassa, använda och rengöra.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Dubbel elektrisk bröstpump med massagekudde

Bekvämare och ger mer mjölk på kortare tid*

  • Mer mjölk på kortare tid

  • Innehåller en mjuk massagekudde

  • Resefodral och två flaskor

Bekväm ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bekväm ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bröstpumpen har en unik design som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan eller behållaren, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning flödar mjölken lättare.

Välj den inställning som är effektiv och bekväm för dig

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan mellan tre pumpinställningar så att mjölken flödar bekvämt för dig.

Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor

Mjuk massagekudde med bladformade massageplattor

Vår massagekudde har en mjuk struktur som ger huden en varm känsla och som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

23

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

2

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Fördelar

Velocidad y comodidad

Nackdelar

Nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Fördelar

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Tire-lait électrique double

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/31 Tire-lait électrique double

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 83 % av ammande mödrar håller med om att den dubbla elektriska bröstpumpen Philips Avent Comfort är bekväm under användning, enligt oberoende konsumenttest bland 81 mammor i USA under augusti 2012.

  2. Mer mjölk: Oberoende forskning visar att det finns ett samband mellan högre bekvämlighet och ökad mjölkproduktion. Se www.philips.com/AVENT

  3. BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011