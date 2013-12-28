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Utgått
SCF246/00
6 m+
Den mjuka pipen är skonsam mot tandköttet.
Lätta att dricka ur, lätta att rengöra
Alla Philips AVENT-flaskor och -muggar är kompatibla, exklusive glasflaskorna och Grown-ups-muggarna/My First Big Kid-muggarna. Du kan blanda och matcha för att skapa den perfekta muggen, så att den passar ditt barns individuella utvecklingsbehov.
2.3
av 5
7
Recensioner
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Becs souples
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Becs souples
Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel
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