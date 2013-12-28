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Utgått

Philips AventMjuka pipar

SCF246/00

2.3
| (7) Recensioner
Mjuka pipar
Philips Avent mjuka pipar (SCF246/11) har utformats för ömtåligt tandkött och är det idealiska första steget från bröstet eller flaskan till en mugg. Muggarna är lätta att dricka ur och innehåller en lättdiskad spillfri ventil.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

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Mjuka pipar

  • 6 m+

Skonsam mot tandköttet

Den mjuka pipen är skonsam mot tandköttet.

Patenterad spillfri ventil

Lätta att dricka ur, lätta att rengöra

Kompatibel med Philips Avent-flaskor och -muggar

Alla Philips AVENT-flaskor och -muggar är kompatibla, exklusive glasflaskorna och Grown-ups-muggarna/My First Big Kid-muggarna. Du kan blanda och matcha för att skapa den perfekta muggen, så att den passar ditt barns individuella utvecklingsbehov.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

7

Recensioner

3

28/12/2013

Deutschland

Deutschland

sehr zufrieden

Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

13/08/2014

Suisse

Suisse

bon

Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Becs souples

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Becs souples

23/01/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung

An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet

Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

Den här recensionen skrevs för SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 