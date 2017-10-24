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  • Är bekvämare och ger mer mjölk
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  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk

Utgått

Philips AventComfort, enkel elektrisk bröstpump

SCF332/01

4.3
| (210) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Är bekvämare och ger mer mjölk
När du är bekväm och avslappnad flödar mjölken bättre. Det är därför vi har skapat vår mest bekväma bröstpump hittills: sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt, och låt vår mjuka massagekudde varsamt stimulera ditt mjölkflöde.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Bröstpump med massagekudde

Är bekvämare och ger mer mjölk

  • Natural

  • 125 ml-flaska medföljer

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan den av de 3 pumpinställningarna som är bekvämast för dig.

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Award image AWARD-961264

Recensioner

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4.3

av 5

210

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

24/10/2017

Sverige

Sverige

Skonsam och effektiv bröstpump

Efter att ha testat den här bröstpumpen är mitt samlade intryck väldigt positivt. Den är lätt att använda och väldigt självförklarande. Jag var orolig att det skulle göra ont i brösten när jag inte själv pumpade (har tidigare använt Philip Avents manuella bröstpump), men det var nästan tvärtom. Pumpen har flera steg så brösten får möjlighet att vänja sig, och sen är det bara att låta pumpen jobba. Tyvärr var den inte riktigt lika effektiv som jag hade hoppats, men det är ju ingen garanti att alls kunna släppa mjölk till pump, så jag är glad att jag överhuvudtaget kan pumpa. Rekommenderar den varmt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

23/10/2017

Sverige

Sverige

Mycket nöjd

Efter att ha använt den hör bröstpumpen ett tag så är jag mycket nöjd. Den är enkel att använda och enkel att rengöra. Det bästa för mig är att den är så pass enkel att använda att jag kan pumpa det ena bröstet samtidigt som jag ammar från det andra. Det kommer ett behagligt flöde och den känns nästan som massage. Rekommenderar den starkt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

22/10/2017

Sverige

Sverige

Jättebra

Underbar! Underlättar mitt liv enormt. Pumpar 3 gånger per dag och då har dottern mat över hela dagen. Gör pappan lika delaktig och att jag inte är låst. (Även kunnat frysa om man ska ha barnvakt eller man ska göra något jobb) Den är lättanvänd. Portabel så man kan pumpa i bilen lika väl (batteri el sladd) Bra att det var olika lägen. I början innan man vant sig. En bra övergång då de var mjukare och mindre tryck än av barnets monstersugning :) Perfekt då hon inte heller fick något bra grepp. När jag fick mjölkstockning var detta räddningen! Ett nässpray på recept och en ordentligt(!) värmd vetekudde som jag hade på bröstet undertiden som jag pumpade! och samtidigt masserade med ej olja, Halleluja. Då såg man dessutom att det kom mjölk och exakt hur mycket hon får i sig. Sen är det en otrolig fördel att man kam ligga bakåtlutad utan att det rinner ut (behöver inte luta sig fram och sitta med en oskön hållning)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump

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