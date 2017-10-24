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Utgått
Natural
125 ml-flaska medföljer
Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.
När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan den av de 3 pumpinställningarna som är bekvämast för dig.
Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
Utmärkelser
4.3
av 5
210
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
villaeko
24/10/2017
Sverige
Skonsam och effektiv bröstpump
Efter att ha testat den här bröstpumpen är mitt samlade intryck väldigt positivt. Den är lätt att använda och väldigt självförklarande. Jag var orolig att det skulle göra ont i brösten när jag inte själv pumpade (har tidigare använt Philip Avents manuella bröstpump), men det var nästan tvärtom. Pumpen har flera steg så brösten får möjlighet att vänja sig, och sen är det bara att låta pumpen jobba. Tyvärr var den inte riktigt lika effektiv som jag hade hoppats, men det är ju ingen garanti att alls kunna släppa mjölk till pump, så jag är glad att jag överhuvudtaget kan pumpa. Rekommenderar den varmt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Milllans
23/10/2017
Sverige
Mycket nöjd
Efter att ha använt den hör bröstpumpen ett tag så är jag mycket nöjd. Den är enkel att använda och enkel att rengöra. Det bästa för mig är att den är så pass enkel att använda att jag kan pumpa det ena bröstet samtidigt som jag ammar från det andra. Det kommer ett behagligt flöde och den känns nästan som massage. Rekommenderar den starkt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
PÄ808
22/10/2017
Sverige
Jättebra
Underbar! Underlättar mitt liv enormt. Pumpar 3 gånger per dag och då har dottern mat över hela dagen. Gör pappan lika delaktig och att jag inte är låst. (Även kunnat frysa om man ska ha barnvakt eller man ska göra något jobb) Den är lättanvänd. Portabel så man kan pumpa i bilen lika väl (batteri el sladd) Bra att det var olika lägen. I början innan man vant sig. En bra övergång då de var mjukare och mindre tryck än av barnets monstersugning :) Perfekt då hon inte heller fick något bra grepp. När jag fick mjölkstockning var detta räddningen! Ett nässpray på recept och en ordentligt(!) värmd vetekudde som jag hade på bröstet undertiden som jag pumpade! och samtidigt masserade med ej olja, Halleluja. Då såg man dessutom att det kom mjölk och exakt hur mycket hon får i sig. Sen är det en otrolig fördel att man kam ligga bakåtlutad utan att det rinner ut (behöver inte luta sig fram och sitta med en oskön hållning)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF332/01 Comfort, enkel elektrisk bröstpump
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
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