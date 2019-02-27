ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk
  • Är bekvämare och ger mer mjölk

Utgått

Philips AventComfort, dubbel elektrisk bröstpump

SCF334/02

3.9
| (27) Recensioner
Är bekvämare och ger mer mjölk
När du är bekväm och avslappnad flödar mjölken bättre. Det är därför vi har skapat vår mest bekväma bröstpump hittills: sitt bekvämt utan att behöva luta dig framåt, och låt vår mjuka massagekudde varsamt stimulera ditt mjölkflöde.
Visa alla fördelar

Bröstpump med massagekudde

Är bekvämare och ger mer mjölk

  • Natural

  • Omfattar 2 x 125 ml flaskor

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bekvämare ställning när du pumpar tack vare den unika formgivningen

Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.

Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

Har ett skonsamt stimuleringsläge och 3 pumpinställningar

När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan den av de 3 pumpinställningarna som är bekvämast för dig.

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Mjuk massagekudde för en varm känsla

Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

27

Recensioner

27/02/2019

Sverige

Sverige

Effektiv och bekväm!

Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

15/08/2016

United Kingdom

United Kingdom

So comfy!

Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

08/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic product that's quick and easy to use

The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. En randomiserad kontrollerad studie för att jämföra metoder av mjölkpumpning efter för tidig födsel (Jones et al ADC 2001;85:F91).