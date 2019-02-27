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Utgått
SCF334/02
Natural
Omfattar 2 x 125 ml flaskor
Bröstpumpen har en unik design, som gör att mjölken flödar direkt från bröstet in i flaskan, t.o.m. när du sitter upprätt. Det betyder att du kan sitta bekvämare under pumpning: du behöver inte luta dig framåt för att all mjölk ska hamna i flaskan. När du sitter bekvämt och är avslappnad under pumpning, gör det på ett naturligt sätt att mjölken flödar lättare.
När du startar pumpen inleds automatiskt det skonsamma stimuleringsläget så att mjölken börjar flöda. Välj sedan den av de 3 pumpinställningarna som är bekvämast för dig.
Vår massagekudde har en ny mjuk struktur som ger huden en varm känsla som på ett bekvämt och skonsamt sätt stimulerar mjölkflödet. Kudden är utformad för att efterlikna barnets amningsmönster som varsamt stimulerar mjölkflödet.
3.9
av 5
27
Recensioner
Anna31
27/02/2019
Sverige
Effektiv och bekväm!
Jag har testat marknadsledande modeller från andra märken och måste säga att de inte når upp till nivån som denna pump är på. Den är enkel att rengöra och riktigt bekväm att pumpa med. När jag testat andra märken så har jag haft svårt att släppa någon mjölk, men med denna pump har jag kunnat fylla frysen och samtidigt donera till neonatalavdelningen på mitt sjukhus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Nat517
15/08/2016
United Kingdom
So comfy!
Really can't complain about this pump. Gets milk out effectively and comfortably but it is noisy.. I'd like to be able to watch TV while I pump but I can't hear it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
SeNI
08/01/2013
United Kingdom
Fantastic product that's quick and easy to use
The Avnet double electric breast pump has help increase my milk supply. It helped me express double the amount of milk due to the double pump facility. I found the pump very easy to use and even easier to take apart in order to clean and sterilise it. The design of this pump allows u to pump will sitting back and relaxing, hence increasing your milk flow. I definately recommend this pump to other mums
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF334/02 Comfort Double electric breast pump
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011
En randomiserad kontrollerad studie för att jämföra metoder av mjölkpumpning efter för tidig födsel (Jones et al ADC 2001;85:F91).