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  • Matningsskedar med mjuk ände
  • Matningsskedar med mjuk ände
  • Matningsskedar med mjuk ände
  • Matningsskedar med mjuk ände
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  • Matningsskedar med mjuk ände
  • Matningsskedar med mjuk ände
  • Matningsskedar med mjuk ände

Utgått

Philips AventAvvänjningsskedar för småbarn, 6m+

SCF710/00

4.4
| (9) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Matningsskedar med mjuk ände
Philips Avent-avvänjningsskedar för småbarn SCF710/00 för barnets utvecklingsstadier
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Avent-avvänjning

Matningsskedar med mjuk ände

0 % BPA

Lätt att rengöra och kan maskindiskas

Handtag med lång räckvidd

Handtag med lång räckvidd

Tekniska specifikationer

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4.4

av 5

9

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3
2

26/11/2017

Suomi

Suomi

Paras lusikka vauvalle

Taloudessa useita eri merkkisiä ja tyyppisiä lusikoita, silti syötän vain näillä. Hyvä tuntuma, riittävän pitkä. Lusikkaosa ei ole liian syvä, vauva saa suullansa otettua kaiken ruoan lusikasta. Lisäksi sopivan kapea suuosa. Varren muotoilun ansiosta helppo kaapia ruokaa syvästäkin purkista. Paras käyttämäni lusikka. Juuri tilasin kaksi lisää. :)

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Den här recensionen skrevs för SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

25/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent spoons

I got one of these spoons with a pack of Avent storage pots. It is brilliant and I am seeking out more. The handle is solid and has a good weight. The spoon is shallow so baby can actually eat everything from it. I would recommend these.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

13/05/2011

United Kingdom

United Kingdom

brilliant!

I was surprised but this spoon is actually the perfect feeding spoon. The orange part is silicon, so nice and soft, but usefully the white plastic part gives the handle just the right amount of rigidity. I have other silicone spoons that are not as good as the bowl part is too chunky & too rounded - this one has a nice "sharp" edge to it so you can wipe dribbles off without just smearing it further. I always recommend this now. Brilliant!!! - just need some other colours to choose from!

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Den här recensionen skrevs för SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF710/00 Toddler weaning spoons 6m+

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  1. Exklusive mjuk ände för USA