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Utgått

Philips AventBestickset för småbarn och resefodral, 12m+

SCF718/00

4.5
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Mer praktiskt när du äter i farten
Philips Avent-resebestick SCF718/00 är en perfekt lösning för föräldrar i farten. 12 m+ sked och gaffel för småbarn medföljer, samt ett resefodral som skyddar besticken från smuts.
Visa alla fördelar

För rena bestick i farten

Mer praktiskt när du äter i farten

Barnets första sked och gaffel

Lätt att greppa för små händer - perfekt för självständigt ätande

Lätt att greppa för små händer - perfekt för självständigt ätande

Halkfria handtag - lätt att greppa, stödja på skålen utan att halka

Halkfria handtag - lätt att greppa, stödja på skålen utan att halka

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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