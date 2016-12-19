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Utgått
4.5
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Den här recensionen skrevs för SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+