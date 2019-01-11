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Utgått
SH90/70
Har utgått ur sortimentet
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Den uppgraderade lösningen gör det enklare än någonsin att underhålla din Philips-rakapparat. Det här nya formatet gör att du kan installera de nya rakhuvudena i endast två steg, vilket förenklar grundlig rengöring av rakapparaten och optimerar din dagliga rakning.
De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds så att du vet när det är dags att byta rakhuvuden.
1. Ta av hållaren för rakhuvud. 2. Ersätt rakhuvudena med nya. 3. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren. 4. Återställ rakapparaten genom att hålla på/av-knappen intryckt i mer än 5 sekunder.
2.8
av 5
255
Recensioner
Månsmåns
11/01/2019
Sverige
Lättanvänd och högpresterande produkt!
Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH90/50 Rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SH90/50 Rakhuvuden
Thomas88
19/08/2017
Sverige
Verifierad köpare
Mycket bra!
Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden
Jaking
20/02/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Has proved effective
Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads
Jämfört med tidigare modell från Philips