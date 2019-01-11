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  • SH90 har ersatts av SH91
  • SH90 har ersatts av SH91
  • SH90 har ersatts av SH91
  • SH90 har ersatts av SH91
  • SH90 har ersatts av SH91
  • SH90 har ersatts av SH91

Utgått

Rakhuvuden

SH90/70

2.8
| (255) Recensioner
SH90 har ersatts av SH91
På två år har rakhuvudena rakat 9 miljoner hår i ansiktet. Byt ut rakhuvudena och få tillbaka 100 % prestanda. Kompatibel med rakapparaten i 9000-serien
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

SH90 har ersatts av SH91

  • Har utgått ur sortimentet

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Det enklaste sättet att optimera rakapparatens prestanda

Det enklaste sättet att optimera rakapparatens prestanda

Den uppgraderade lösningen gör det enklare än någonsin att underhålla din Philips-rakapparat. Det här nya formatet gör att du kan installera de nya rakhuvudena i endast två steg, vilket förenklar grundlig rengöring av rakapparaten och optimerar din dagliga rakning.

Byt ut rakhuvudena i endast två steg

Byt ut rakhuvudena i endast två steg

De senaste Philips-rakapparaterna har inbyggd bytespåminnelse i form av skärhuvudssymbolen. Den här symbolen tänds så att du vet när det är dags att byta rakhuvuden.

Enkelt att byta huvudena

Enkelt att byta huvudena

1. Ta av hållaren för rakhuvud. 2. Ersätt rakhuvudena med nya. 3. Sätt tillbaka rakhuvudshållaren. 4. Återställ rakapparaten genom att hålla på/av-knappen intryckt i mer än 5 sekunder.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

255

Recensioner

11/01/2019

Sverige

Sverige

Lättanvänd och högpresterande produkt!

Efter 2 år i min ägo var det dags att byta ut de gamla rakhuvudena i min Philips series 9000 rakapparat. Varit nöjd med huvudena sedan dag ett då de ger en nära rakning på högre nivå än med hyvel, samtidigt som det sker betydligt snällare och behagligare mot huden! Bytet till de nya huvudena tog från uppackning till genomfört byte under 5 minuter och förfarandet gick väldigt smidigt. Nu känns rakapparaten som ny igen, rekommenderas!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH90/50 Rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SH90/50 Rakhuvuden

19/08/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mycket bra!

Den bästa rakapparat som jag har haft,den blev som ny!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Rakhuvuden

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Has proved effective

Had not changed the shaving heads on my Philips shaver for some years. Needed to do so and bought these genuine Philips heads. Expensive, but they have proved sharp and very effective. Getting a much closer and better shave now.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Shaver series 9000 SH90/60 Shaving heads

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  1. Jämfört med tidigare modell från Philips