Philips support Hur tar jag bort mitt Philips-konto i Philips OneBlade-appen?

Användare av Philips OneBlade-appen kan ta bort sina Philips-konton genom att gå till avsnittet Data i sin profil i appen och följa instruktionerna på skärmen.



Du kan även ta bort ditt konto genom att logga in på Philips webbplats från en webbläsare och välja Ta bort mitt konto under profilavsnittet.



Oavsett vilken metod du väljer behandlas borttagningen av ditt konto inom tre arbetsdagar.



Observera att när du tar bort ditt Philips-konto kommer du även att ta bort alla data som är kopplade till det, inklusive rakningshistorik och annan information som är kopplad till ditt konto, inklusive på philips.com och i andra Philips-appar.