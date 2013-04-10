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  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder
  • Vita, hälsosammare tänder

Utgått

Philips Sonicare HealthyWhiteSonisk eltandborste

HX6782/02

4.4
| (35) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Vita, hälsosammare tänder
Alla älskar ett brett vitt leende. Låt tändernas naturliga vithet skina. HealthyWhite bevisat ta bort vanliga fläckar på bara två veckor, med regelbunden användning av Clean & White-läget.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Vita, hälsosammare tänder

  • 3 lägen

  • Två borsthuvuden

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

35

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

2

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to change heads

This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

love it.

My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.

Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

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  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)

  2. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar