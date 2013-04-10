Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
3 lägen
Två borsthuvuden
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.
Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.
4.4
av 5
35
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Verifierad köpare
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
blondie
27/07/2012
United Kingdom
Easy to change heads
This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Katie
26/07/2012
United Kingdom
love it.
My teeth always feel like I've just been to the dentist after using this toothbrush.
Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Den här recensionen skrevs för Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar