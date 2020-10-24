Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Elektriska tandborstar
Alla serier
Philips Sonicare HealthyWhite Sonisk eltandborste
Utgått
Support
HX6782/02
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
ECO-pass - English (US)
Användarhandbok
Alla (7)
I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Varför finns det ett mellanrum mellan borsthuvudet och handtaget?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Kan jag använda Sonicare-laddaren med andra tandborstar?
G3 Premium Gum Care4x Soniska tandborsthuvuden - Vit
W2 Optimal WhiteSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
W2 Optimal White4x Soniska tandborsthuvuden - Svart
W2 Optimal White4x Soniska tandborsthuvuden - Vit
ProResults gum healthSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Philips SonicareLaddningsenhet
ProResults6-pack borsthuvuden
W2 Optimal White2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
W2 Optimal White2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
i InterCareSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
C3 Premium Plaque Defence2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
G3 Premium Gum Care2x Soniska tandborsthuvuden - Vit
G3 Premium Gum Care2x Soniska tandborsthuvuden - Svart
UV SanitizerUV-rengörare
Philips SonicareResefodral av plast
Philips SonicareLaddningsbas och borsthuvudhållare
S SensitiveSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
ProResultsSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
C2 Optimal Plaque Defence(tidigare ProResults med plackkontroll)
W2c Optimal White compactKompakta soniska tandborsthuvuden
W3 Premium WhiteSoniska tandborsthuvuden i standardutförande
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste laddas inte
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
Min Sonicare-tandborste vibrerar mindre kraftfullt
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste låter mycket
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till