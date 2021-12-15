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  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är
  • Bekväm pumpning, var du än är

Utgått

Philips AventManuell bröstpump

SCF430/13

4.6
| (365) Recensioner | 98% rekommenderar den här produkten
Bekväm pumpning, var du än är
Upplev den skonsamma komforten hos Philips AVENT bärbara manuella bröstpump. Med Natural Motion-teknik, som inspirerats av barnets egen sugteknik, för snabbt flöde. Du kan enkelt justera rytm och vakuum. Passar praktiskt taget alla bröstvårtor.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Natural Motion-teknik för snabbt mjölkflöde

Bekväm pumpning, var du än är

  • Pumpa, förvara och mata enkelt

  • Grundpaket

Hjälper dig att snabbt pumpa ut mjölk

Hjälper dig att snabbt pumpa ut mjölk

Den innovativa silikonkanten, som är inspirerad av barnets unika sugteknik, stimulerar bröstvårtan så att mjölkflödet startar snabbt. För bekväm och effektiv pumpning.

Mjuk och adaptiv silikonkudde i en storlek

Mjuk och adaptiv silikonkudde i en storlek

En storlek passar alla. Vi har alla olika storlekar och former och därför kan silikonkudden varsamt böjas och anpassas till din kropp. Den passar 99,98 % av alla bröstvårtor* (upp till 30 mm).

Perfekt för mammor som pumpar utanför hemmet

Perfekt för mammor som pumpar utanför hemmet

Bröstpumpen är liten och lätt, vilket gör den enkel att förvara och transportera, så att du kan pumpa enkelt och diskret även när du inte är hemma.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

365

Recensioner

98%

rekommenderar den här produkten

2

15/12/2021

Sverige

Sverige

Effektiv och kompakt bröstpump!

Jag fick testa bröstpumpen som en del av ett produkttest, men Philips har inte påverkat mitt omdöme. Efter några veckors användning är jag imponerad över hur effektivt den får igång mjölkflödet. Det är lätt att själv anpassa vakuum och pumprytm. Pumpen väger lite i och handtaget är bekvämt. Det är praktiskt att pumpa rakt i flaskan, mjölken kan sedan antingen förvaras i flaskan eller ges till barnet genom att skruva på den medföljande dinappen. Pumpen är lätt att montera och rengöra mellan användningarna.

Fördelar

Pumpen är lätt att rengöra och montera. Silikonkudden är mjuk mot bröstet. Det är lätt att anpassa både rytm och vakuum under pumpningen.

Nackdelar

Mjölk samlas i och läcker från silikonkudden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF430/10 Manuell bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF430/10 Manuell bröstpump

09/12/2021

Sverige

Sverige

Så enkel

Jättenöjd med den här pumpen. Lätt att använda och går snabbt att rengöra. Plus att alla delar kan gå i diskmaskinen. Bra storlek på förvaringsburkarna, och super att man kan se exakt mängd.

Fördelar

Enkel och intuitiv

Nackdelar

Pumpandet kan bli tröttsamt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF430/16 Manuell bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF430/16 Manuell bröstpump

08/12/2021

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner och okomplicerad

En mycket bekväm och kompakt bröstpump som fungerar utmärkt för daglig användning. Hade bra passform på brösten och enkel att demontera för rengöring och okomplicerad. Bra sugfunktion och ökade mjölkflödet. Den är kompakt och liten så det är bara att packa ner i väskan och ta med sig överallt.

Fördelar

Enkel att använda, kompakt, bra sug, okomplicerad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF430/10 Manuell bröstpump

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF430/10 Manuell bröstpump

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Baserat på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deltagare, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maj 1993, (20 deltagare (kaukakiska), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagare, Australien).

  3. BPA-fri bröstpump: Gäller endast flaskan och andra delar som kommer i kontakt med bröstmjölk. I enlighet med EU-förordning 10/2011