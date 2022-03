Så gör du



1. Köp en av Philips utvalda sporthörlurar (spara kvittot)

2. Registrera din produkt för att få en unik kupongkod

3. Lös in din kod i Wings for Life World Run-appen



Klart! Nu är du redo för loppet. Vill du förbereda dig för den 8 maj? Kolla in Wings for Life World Run-appen.



Kampanjen slutar den 6 maj.