Sonicares soniska teknologi – rent även mellan tänderna

Sonicare-teknologin som vi använder i alla våra eltandborstar har inspirerats av tandvården. Philips har forskat och utvecklat munvårdsprodukter i över 20 år. Vi är det snabbast växande eltandborstmärket och har 25 miljoner nöjda Sonicare-användare världen över. Det unika med Sonicares teknologi är att den inte bara rengör tandytan - borsthuvudets högfrekvent svepande rörelser pressar vattnet och tandkräm in mellan tänderna och in under tandköttskanten vilket ger dig effektiv och skonsam rengöring på en och samma gång.