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Philips support

Hur hanterar jag min OneBlade Club-prenumeration?

Klicka på det land du är bosatt i nedan för att hantera din OneBlade Club-prenumeration:

Österrike
Belgien
Tjeckien
Frankrike
Tyskland
Italien
Nederländerna
Portugal
Rumänien
Spanien
Sverige
Storbritannien
USA

Du kan pausa nästa rakbladsleverans eller ändra leveransdatum för nästa leverans vi länkarna ovan. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.

Obs! Betalningar för OneBlade 360-handtaget fortsätter även om rakbladsplanen pausas. Detta gäller inte för konsumenter i Tjeckien och Polen där endast en rakbladsprenumeration är tillgänglig.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: QP4530/30 , QP2734/20 .

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