Philips support Hur hanterar jag min OneBlade Club-prenumeration?

Klicka på det land du är bosatt i nedan för att hantera din OneBlade Club-prenumeration:



Österrike

Belgien

Tjeckien

Frankrike

Tyskland

Italien

Nederländerna

Portugal

Rumänien

Spanien

Sverige

Storbritannien

USA



Du kan pausa nästa rakbladsleverans eller ändra leveransdatum för nästa leverans vi länkarna ovan. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder Google Chrome när du navigerar till webbsidorna ovan.



Obs! Betalningar för OneBlade 360-handtaget fortsätter även om rakbladsplanen pausas. Detta gäller inte för konsumenter i Tjeckien och Polen där endast en rakbladsprenumeration är tillgänglig.