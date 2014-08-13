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Utgått
12972CVPYS2
Få en ny stil med belysning
Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.
Typ av lampa: H7
2-pack
12 V, 55 W
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.
2.5
av 5
4
Recensioner
nibbelke
13/08/2014
Nederland
Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje
Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Loorbach
22/01/2016
Nederland
Geen geel te bekennen
Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
JJvZ
26/11/2015
Nederland
Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..
Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp