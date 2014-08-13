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Utgått

ColorVisionGul strålkastarlampa för bil

12972CVPYS2

2.5

| (4) Recensioner

Få en ny stil med belysning

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Visa alla fördelar

Sätt lite färg på tillvaron

Få en ny stil med belysning

  • Typ av lampa: H7

  • 2-pack

  • 12 V, 55 W

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

4

Recensioner

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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