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Utgått
B-line
23 tum (58,4 cm)
Full HD-skärm
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
PowerSensor är en inbyggd ”personsensor” som genom att överföra och ta emot ofarliga infraröda signaler känner av om användaren är närvarande och automatiskt minskar skärmens ljusstyrka när användaren lämnar skrivbordet. Det här minskar energikostnaderna med upp till 80 % och förlänger skärmens livslängd
DisplayPort är en digital länk från datorn till skärmen utan konvertering. Med högre kapacitet än DVI-standard är den fullt kapabel att hantera kablar på upp till 15 meter och dataöverföring på 10,8 Gbps. Med sådana höga prestanda och nollatens får du de snabbaste bild- och uppdateringshastigheterna. Det gör DisplayPort till det bästa valet för allmän användning på kontoret och hemma, samt för krävande spel och filmer, videoredigering med mera. Tack vare de olika adaptrarna ökas också interoperabiliteten.
5.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Elko49
28/05/2019
Suisse
erfüllt vollkommen meinen Ansprüchen
Super Bildschirm! Etwas schwache Lautsprecher. Preis Leistung sehrgut!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 220B4LPYCB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
JimmyJimmy
25/08/2015
Nederland
Verifierad köpare
Prima
Graag zou ik hetzelfde scherm een aantal formaten groter hebben
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 241B4LPYCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting
webtintin
17/04/2014
Italia
Semplice e funzionale
Il monitor ha un rapporto qualità prezzo imbattibile. Il design è so brio ed elegante adatto a studi ed uffici
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Brilliance 240B4LPYCB Monitor LCD con PowerSensor