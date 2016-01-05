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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Strömma högkvalitativ musik via Bluetooth® med aptX med det här musiksystemet i torndesign från Philips. Du får dessutom smidig NFC-funktionalitet för ihopparning med en knapp, digital FM-mottagare, USB Direct, Audio-In-anslutning och dessutom inbyggd subwoofer för en kraftfullare bas.
80 W
Bluetooth® aptX
NFC
Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
4.3
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
doffer
05/01/2016
Nederland
goed, gemakkelijk in gebruik
een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2110 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2110 Micromuzieksysteem
malendure
23/08/2014
France
bon prix, bon son
Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne
zboub.sauvage
05/02/2021
France
très bon produit
voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.
Fördelar
prends pas beaucoup de place
Nackdelar
la télécommande
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne
Datum för användning 2019-02-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne
Datum för användning 2019-02-05