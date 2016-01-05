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Utgått

Mikromusiksystem

BT2110/10

4.3

| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Strömma högkvalitativ musik via Bluetooth® med aptX med det här musiksystemet i torndesign från Philips. Du får dessutom smidig NFC-funktionalitet för ihopparning med en knapp, digital FM-mottagare, USB Direct, Audio-In-anslutning och dessutom inbyggd subwoofer för en kraftfullare bas.

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Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • 80 W

  • Bluetooth® aptX

  • NFC

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

05/01/2016

Nederland

Nederland

goed, gemakkelijk in gebruik

een makkelijk apparaat mee nemen naar buiten.garage ,tuin .stroom er op en spelen vooral de USB aansluiting is geweldig. Radio is ook goed. Ik ben er blij mee.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT2110 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT2110 Micromuzieksysteem

23/08/2014

France

France

bon prix, bon son

Ce produit correspond à mes attentes : bluetooth, son équilibré, pas trop de basse ou de grave design épuré et simple !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne

05/02/2021

France

France

très bon produit

voilà maintenant 6 ans que j'utilise cette enceinte au design plaisant et au super son. Ma seule déception reste cependant la télécommande qui ne fonctionne pas à plus de 2 ou 3 mètres. sinon je recommande.

Fördelar

prends pas beaucoup de place

Nackdelar

la télécommande

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne

Datum för användning 2019-02-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT2110 Microchaîne

Datum för användning 2019-02-05

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