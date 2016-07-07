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Utgått
BTM3160/12
Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
3.3
av 5
12
Recensioner
Gone34
07/07/2016
France
Verifierad köpare
Excelente qualité du son
Facile d'utilisation, cette mini-chaîne possède une excellente qualité du son. La liaison Bluetooth avec un smartphone ou un MP3 est un plus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM3160 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM3160 Microchaîne
fralo
26/11/2015
Deutschland
Sehr gutaussehendes Produkt
Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage
Daniel36
08/09/2015
Deutschland
Wow Efekt!
Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage