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Utgått

BTM3160/12

3.3

| (12) Recensioner

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Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Tekniska specifikationer

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3.3

av 5

12

Recensioner

2

07/07/2016

France

France

Verifierad köpare

Excelente qualité du son

Facile d'utilisation, cette mini-chaîne possède une excellente qualité du son. La liaison Bluetooth avec un smartphone ou un MP3 est un plus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM3160 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM3160 Microchaîne

26/11/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr gutaussehendes Produkt

Ein sehr gutaussehendes Produkt, hat einen sehr guten Klang und Stereoeffekt, ist für diese Leistung sehr Preiswert, kann es nur weiter empfehlen und würde es sofort wieder kaufen, kann die nagativ Bewertungen nicht verstehen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage

08/09/2015

Deutschland

Deutschland

Wow Efekt!

Diese Microanlage hat einen super Sound. Sie ist von der Bedienung sehr einfach gehalten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTM3160 Mini Stereoanlage

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