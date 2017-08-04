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Utgått
Fantastisk ljudkvalitet och stil
Eleganta och snygga Philips-dockningshögtalare ger ett enastående ljud från din iPhone/iPod med hjälp av PureDigital-teknik. Ta del av avancerad kontroll med närhetssensor och intuitiv fjärrkontroll som kompletterar högtalarens design och finish.
Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.
Med Smart Sound-designen får du den bästa möjliga basåtergivningen. Den akustiska volymen som fördelas till respektive mellanregisterelement matchar deras akustiska krav. De låga tonerna är djupa och tajta, vilket ger en stark och fyllig bas.
De rena linjerna och den sensuellt böjda baksidan ger inte bara ett fantastiskt utseende – det skapar också en effektivare struktur för akustik. Den omsorgsfullt designade böjningen gör högtalarkabinettet fastare, vilket avsevärt minskar resonansen inuti högtalaren. Det resulterar i ett exaktare och naturligare ljud. Du kan njuta av förtjusande snygga högtalare och ett sensationellt ljud.
4.1
av 5
20
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
MalcLondon
04/08/2017
United Kingdom
Fantastic sound
Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.
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Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker
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Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker
MadDogMcQ
11/07/2012
United Kingdom
HARD TO BEAT!!!
I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!
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Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker
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Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker
InaGarcia
10/12/2013
España
Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta
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Den här recensionen skrevs för DS8500 altavoz base
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Den här recensionen skrevs för DS8500 altavoz base