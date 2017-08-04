ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Produktlivsstil
  • Produktfoto framifrån
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Produktlivsstil

Utgått

dockningshögtalare

DS8500/12

4.1

| (20) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

Fantastisk ljudkvalitet och stil

Eleganta och snygga Philips-dockningshögtalare ger ett enastående ljud från din iPhone/iPod med hjälp av PureDigital-teknik. Ta del av avancerad kontroll med närhetssensor och intuitiv fjärrkontroll som kompletterar högtalarens design och finish.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Fantastisk ljudkvalitet och stil

Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet

Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven

Med Smart Sound-designen får du den bästa möjliga basåtergivningen. Den akustiska volymen som fördelas till respektive mellanregisterelement matchar deras akustiska krav. De låga tonerna är djupa och tajta, vilket ger en stark och fyllig bas.

Sensuellt böjd baksida för elegans och exakt ljud

De rena linjerna och den sensuellt böjda baksidan ger inte bara ett fantastiskt utseende – det skapar också en effektivare struktur för akustik. Den omsorgsfullt designade böjningen gör högtalarkabinettet fastare, vilket avsevärt minskar resonansen inuti högtalaren. Det resulterar i ett exaktare och naturligare ljud. Du kan njuta av förtjusande snygga högtalare och ett sensationellt ljud.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.1

av 5

20

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

2

04/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic sound

Having tried a few inferior products, this is near perfection. Great bass, clear sound and plenty of power. I love it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker

11/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

HARD TO BEAT!!!

I took my iPod Touch to a few stores and plugged it into the docking stations on display. To be honest, I went straight to all the "high end" gear first, expecting amazing sound, but every single one of them sounded poor at higher volumes. Very flabby bass (which I hate). Then I moved down to the cheaper end just out of curiosity and discovered the Philips DS8500. WOW!!! It blew my socks off not only because it sounded FAR better than all the others, but because it cost half or less! I bought it to take to our holiday home but I liked it so much, I kept it for me in my home office. The point is, DO NOT buy one of these docking stations until you've literally plugged your iPod into it and auditioned it. You'll be amazed by the rich sound of the Philips. Personally, I've not had an issue with remotes, so it's 5-Star all the way!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8500 docking speaker

10/12/2013

España

España

Calidad, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Calidad sonido, fácil uso, y un diseño espectacular me encanta

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8500 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS8500 altavoz base

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.