Övernattningsbatteri (säljs separat)

Om du planerar att resa utan tillgång till el kan övernattningsbatteriet till DreamStation Go hjälpa dig att fortsätta med behandlingen utan avbrott. DreamStation Go inställd på 10 cm tryck har visat en genomsnittlig driftstid på 13 timmar*** när den drivs med Dreamstation Go övernattningsbatteriet. Batteriets driftstid kan variera på grund av högre CPAP-tryckinställningar, stort maskläckage, höjd över havet, temperatur, laddning av enheter med USB-porten och andra faktorer.