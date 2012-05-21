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Utgått
HTS9520/12
Surroundljud från alla vinklar, som på bio
Over 70 % av deltagarna i ljudutmaningen* föredrar Philips 360Sound. Högtalarna 360Sound har ljudelement framtill och på sidorna för att fylla rummet jämnt med surroundljud, precis som på bio.
Blu-ray 3D-uppspelning
360Sound skiljer sig något från en traditionell 5.1-hemmabio, och är unikt utformat med tre drivenheter i varje satellithögtalare – en främre och två på sidan som är vinklade för att projicera omgivande ljud omkring dig. Utöver dipolerna använder Philips en algoritm för att ytterligare förbättra den omslutande ljudeffekten. 360Sound är konstruerat med förstklassiga akustiska komponenter som mjuka dome tweeter-högtalare, neodymiummagneter och digitalförstärkare av klass D. Det ger ett utmärkt ljud från alla håll – och du får en äkta bioupplevelse hemma.
Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.
Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n när du vill. Anslut helt enkelt hemmabiosystemet direkt till hemnätverket via Ethernet-anslutningen. Navigera och välj det du vill titta på med fjärrkontrollen. Med Philips-menyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen. Dessutom kan du med det DLNA-certifierade datornätverket titta på videor eller komma åt bilder som finns lagrade på din dator med hjälp av fjärrkontrollen.
Utmärkelser
3.6
av 5
88
Recensioner
AVLunatic
21/05/2012
United Kingdom
Awesome sound and picture quality. True cinema experience!
The picture quality is second to none. I have compared to similar set ups from different manufacturers my friends have used, and the HTS9520/12 seems to be a lot sharper. The real ace is the sound quality, the multi driver sattelite speakers work really well, and truly lives up to the "360sound" moniker. Overall, this is the closest I've ever got to a true cinema experience in my living room. I thoroughly recomend the kit.
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Den här recensionen skrevs för HTS9520 5.1 Home theatre
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Den här recensionen skrevs för HTS9520 5.1 Home theatre
PeterAmersfoort
18/02/2016
Nederland
Even de tijd nemen
Je moet even de tijd nemen om goed uit te pakken en te installeren. Werkt prima, behalve dat de geluidsinstellingen spontaan wijzigen en het geluid niet juist is (te zacht of met echo). Home Cinema set speciaal gekocht voor de TV die er goed bij past (mogelijkheden, geluid en disign)
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Den här recensionen skrevs för HTS9520 5.1 home cinema
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Den här recensionen skrevs för HTS9520 5.1 home cinema
HPMM
09/04/2013
Nederland
Draadloos streamen lukt niet via de dongel
Mooi apparaat wat via de Televisie een Philips 46PFL9705H/12 met HDMI 1.4 een zeer goede samenwerking heeft op gebied van geluid, maar alleen jammer dat ik voor het streamen van geluid naar de installatie gebruik moet maken van de televisie, heb ook een dongel gekocht van Philips voor de 9520 en de 360 sound via de draadloze unit voor de achter speakers, maar de dongel krijg ik wel online op de router maar niet als media center voor streaming van mijn Android pad,
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Den här recensionen skrevs för HTS9520 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS9520 5.1 home cinema
Baserad på konsumentljudtest gjord av Synovate i november 2010 i Tyskland mot en ledande konkurrent. Data på fil.