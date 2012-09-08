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Utgått

Kubmikroljudsystem

MCM103B/12

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Lyssna på dina favorit-CD-skivor och din bärbara musik precis som du vill ha den. Philips kubmikromusiksystem spelar upp CD-skivor med mera, och har USB Direct för uppspelning av bärbar musik. Den kompakta designen passar var som helst och vem som helst.

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Besatt av ljud

Total uteffekt på 10 W RMS

Total uteffekt på 10 W RMS

Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst

Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube

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