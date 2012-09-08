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Utgått
Besatt av ljud
Lyssna på dina favorit-CD-skivor och din bärbara musik precis som du vill ha den. Philips kubmikromusiksystem spelar upp CD-skivor med mera, och har USB Direct för uppspelning av bärbar musik. Den kompakta designen passar var som helst och vem som helst.
Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Kompakt design som passar var som helst och vem som helst. Det kompakta setet passar i alla rum på grund av sin tunna design och storlek.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Carlo50
08/09/2012
Italia
Prodotto eccellente!!!
Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube
23/09/2011
Italia
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM103B Sistema audio micro Cube