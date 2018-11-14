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Utgått
SCF155
Tvättbara
Absorberande stoppning för bort fukten från huden och samlar upp den i ett läckagesäkert foder.
Halkfri tack vare självhäftande tejp som håller amningskuporna på plats.
Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.
2.3
av 5
30
Recensioner
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
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Den här recensionen skrevs för SCF155 Liivinsuojat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF155 Liivinsuojat
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
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Den här recensionen skrevs för SCF155 Discos de amamentação
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Den här recensionen skrevs för SCF155 Discos de amamentação
Zweifachmami
13/06/2017
Suisse
Viel besser als einweg Stilleinlagen
Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.
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Den här recensionen skrevs för SCF155 Stilleinlagen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF155 Stilleinlagen
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.