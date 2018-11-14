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Utgått

Philips AventAmningskupor

SCF155

2.3
| (30) Recensioner
Säker bekvämlighet
De tvättbara Philips Avent-amningskuporna SCF155/06 har en insida av borstad bomull som är mjuk och skön och har ett absorberande lager som leder fukt från huden till bakom ett läckagesäkert skikt.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

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Extra mjuka och absorberande amningskupor

Säker bekvämlighet

  • Tvättbara

Extra mjuk och absorberande

Absorberande stoppning för bort fukten från huden och samlar upp den i ett läckagesäkert foder.

Halkfri med självhäftande tejp

Halkfri tack vare självhäftande tejp som håller amningskuporna på plats.

Utvecklad i samarbete med amningsexpert

Utvecklad i samarbete med en barnmorska och amningsrådgivare som har hjälpt mammor med amning i 20 år.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.3

av 5

30

Recensioner

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF155 Liivinsuojat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF155 Liivinsuojat

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF155 Discos de amamentação

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF155 Discos de amamentação

13/06/2017

Suisse

Suisse

Viel besser als einweg Stilleinlagen

Die Stilleinlagen verrutschen nicht und fassen etwa gleich viel Milch wie einweg Stilleinlagen. Man kann sie einfach in die Waschmaschine tun und somit sind sie viel umweltfreundlicher als einweg Einlagen. Wenn man länger stillt, ist das einiges an Abfall und auch definitiv teurer. Deshalb lieber gleich in diese Stilleinlagen investieren und dann hat man Ruhe :) Habe sie bei meinem ersten Kind 16mt benutzt und werde mir jetzt für das zweite Kind noch ein paar mehr holen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF155 Stilleinlagen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF155 Stilleinlagen

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 