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Utgått

Philips AventBröstvårtsskydd

SCF156/00

4.7
| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Hjälper dig att amma längre
Philips Avent-bröstvårtsskydd SCF156/00 tillverkade i ultratunn, mjuk silikon utan lukt och smak skyddar mot såriga och spruckna bröstvårtor vid amning.
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Bröstvård, skyddar ömma bröstvårtor

Hjälper dig att amma längre

  • Liten (15 mm)

  • 2 st

Skydda ömma bröstvårtor vid amning

Philips Avent bröstvårtsskydd ska endast användas när du har såriga eller spruckna bröstvårtor, och efter råd från sjukvårdspersonal.

Barnet kan enkelt komma åt

Barnet kan enkelt komma åt genom skölden och skapa en försegling.

Tillverkad av lukt- och smaklös, ultrafin silikon

Philips Avent bröstvårtsskydd är tillverkade av lukt- och smakfri, ultrafin silikon.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Nipple Protector

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Nipple Protector

16/09/2016

España

España

Verifierad köpare

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Protector de pezones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Protector de pezones

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Det här avsnittet innehåller konsumenters åsikter om produkten. Philips tar avstånd från det innehåll som angetts av konsumenter i det här avsnittet, och eventuell teknisk information och/eller råd om användningen av produkten som ingår i det anses inte vara officiell information från Philips.