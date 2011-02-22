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Utgått
Medium (21 mm)
2 st
Philips Avent bröstvårtsskydd ska endast användas när du har såriga eller spruckna bröstvårtor, och efter råd från sjukvårdspersonal.
Barnet kan enkelt komma åt genom skölden och skapa en försegling.
Philips Avent bröstvårtsskydd är tillverkade av lukt- och smakfri, ultrafin silikon.
4.7
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
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Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Nipple Protector
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Nipple Protector
Gabyarg
16/09/2016
España
Verifierad köpare
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
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Den här recensionen skrevs för Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Protector de pezones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF156/01 Protector de pezones
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Det här avsnittet innehåller konsumenters åsikter om produkten. Philips tar avstånd från det innehåll som angetts av konsumenter i det här avsnittet, och eventuell teknisk information och/eller råd om användningen av produkten som ingår i det anses inte vara officiell information från Philips.