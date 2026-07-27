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  • Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet
  • Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet
  • Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet
  • Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet
  • Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet
  • Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet

Utgått

BrillianceLCD-skärm med SmartImage

17S1AB/00

Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl och TrueVision ökar den energieffektiva skärmen 17S1 för företagsanvändning produktiviteten
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Bildskärm fullpackad med funktioner för ökad produktivitet

  • 17 tum, S-line

  • 1 280 x 1 024

  • Format 5:4

Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler

Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse

SmartImage: Optimerad, användarvänlig bildupplevelse

SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!

Problemfri inställning av skärmprestanda med SmartControl II

SmartControl II är en bildskärmsbaserad programvara med ett lättanvänt grafiskt gränssnitt på skärmen som guidar dig genom finjustering av upplösning, färgkalibrering och andra bildskärmsinställningar, som ljusstyrka, kontrast, klocka och fas, position, RGB, vitpunkt och – på modeller med inbyggda högtalare – volymjusteringar.

Tekniska specifikationer

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