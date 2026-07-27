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Utgått
17S1AB/00
17 tum, S-line
1 280 x 1 024
Format 5:4
Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.
SmartImage är en exklusiv, ledande Philips-teknik som analyserar innehåll som visas på skärmen och ger dig optimerade skärmprestanda. Det användarvänliga gränssnittet ger dig möjlighet att välja olika lägen som kontor, bild, underhållning, ekonomi osv., efter det program som används. Baserat på det valet optimerar SmartImage dynamiskt kontrast, färgmättnad och bild- och videoskärpa för ultimata skärmprestanda – allt i realtid med en enda knapptryckning!
SmartControl II är en bildskärmsbaserad programvara med ett lättanvänt grafiskt gränssnitt på skärmen som guidar dig genom finjustering av upplösning, färgkalibrering och andra bildskärmsinställningar, som ljusstyrka, kontrast, klocka och fas, position, RGB, vitpunkt och – på modeller med inbyggda högtalare – volymjusteringar.
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