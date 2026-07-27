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  • Ergonomisk skärm för företag förbättrar produktiviteten
  • Ergonomisk skärm för företag förbättrar produktiviteten
  • Ergonomisk skärm för företag förbättrar produktiviteten
  • Ergonomisk skärm för företag förbättrar produktiviteten

Utgått

BrillianceLCD-skärm med LED-bakgrundsbelysning

190BL1CS/00

Ergonomisk skärm för företag förbättrar produktiviteten
Med den energieffektiva skärmen 190BL1 för företagsanvändning ökar du produktiviteten, tack vare funktioner som SmartImage, Front Stereo Audio, USB-port och Ergo Base
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Ergonomisk skärm för företag förbättrar produktiviteten

  • B-line

  • 19 tum (48,3 cm)

  • Format 16:10

LED-tekniken garanterar naturliga färger

Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.

70 mm höjdjustering för perfekt sittställning

Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan använda till att luta, vrida och höjdjustera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.

Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningsvinkeln

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

Tekniska specifikationer

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