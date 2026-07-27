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Utgått
190BL1CS/00
B-line
19 tum (48,3 cm)
Format 16:10
Vita lysdioder är enheter med USB-minne som uppnår fullständig och konsekvent ljusstyrka snabbare, vilket ger kortare starttid. Lysdioder är kvicksilverfria, vilket ger en miljövänlig återvinnings- och kasseringsprocess. Lysdioder ger bättre nedtoningskontroll av LCD-bakgrundsbelysningen, vilket ger ett mycket högt kontrastförhållande. Dessutom blir färgåtergivningen suverän tack vare en konsekvent ljusstyrka över hela skärmen.
Den kompakta ergonomiska sockeln är en användarvänlig bildskärmssockel från Philips som du kan använda till att luta, vrida och höjdjustera bildskärmen för maximal komfort och effektivitet.
Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.
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