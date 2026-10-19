EPEAT Silver garanterar mindre miljöpåverkan

Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.