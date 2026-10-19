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Utgått

BrillianceLCD-skärm med SmartImage

190S1CS/00

Ergonomisk skärm förbättrar produktiviteten

Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl och TrueVision förbättrar den energieffektiva skärmen 190S1 för företagsanvändning produktiviteten

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Ergonomisk skärm förbättrar produktiviteten

  • 48 cm (19") w S-line

  • Format 16:10

Vinkla och vrid skärmen tills du hittar den bästa betraktningsvinkeln

Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.

EPEAT Silver garanterar mindre miljöpåverkan

Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.

Med dubbla ingångar kan du ta emot både analoga VGA- och digitala DVI-signaler

Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.

Tekniska specifikationer

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