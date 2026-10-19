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Utgått
190S1CS/00
Ergonomisk skärm förbättrar produktiviteten
Med funktioner som SmartImage, SmartContrast, SmartControl och TrueVision förbättrar den energieffektiva skärmen 190S1 för företagsanvändning produktiviteten
48 cm (19") w S-line
Format 16:10
Mekanismerna för vinkling och vridning har byggts in i stativet för att skärmen ska kunna vridas och vinklas bakåt och framåt.
Med Philips EPEAT Silver-certifierade datorskärmar säkerställs skydd av både människors hälsa och miljö. Skärmarna är mycket energieffektiva, vilket ger låga utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. EPEAT-programmen hjälper köpare att utvärdera, jämföra och välja datorskärmar baserat på 51 miljökriterier som stöds av US EPA. EPEAT Silver gäller bara om Philips registrerar produkten. Besök www.epeat.net för information om registreringsstatus i ditt land.
Med dubbla ingångar får du kontakter för både ingående analoga VGA-signaler och ingående digitala DVI-signaler.
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